Grammy 2020: Η Αλίσια Κις τραγουδά για τον Κόμπι Μπράιαντ [vid]

Grammy 2020: Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε με τα λόγια της και με το τραγούδι της για τον Κόμπι Μπράιαντ, η Αλίσια Κις στην σκηνή της τελετής των βραβείων Grammy 2020 στο γήπεδο των Λέικερς, λίγη ώρα μετά την είδηση της συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Κόμπι Μπράιαντ και τη 13χρονη κόρη του, και άλλα επτά άτομα, και που προκάλεσε σοκ και στον κόσμο της τέχνης: «Bρισκόμαστε εδώ γιορτάζοντας τη μεγάλη βραδιά, αλλά για να είμαι ειλικρινής αισθάνομαι θλίψη γιατί πριν από λίγο η Αμερική και όλος ο κόσμος έχασε τον Κόμπι Μπράιαντ, και αισθάνομαι συντετριμμένη, εδώ, στο γήπεδο των Λέικερς, στον χώρο που έκτισε ο Κόμπι Μπράιαντ. Προσευχόμαστε για αυτόν, τον κρατάμε μέσα μας και στηρίζουμε την οικογένειά του, θα κάνουμε λοιπόν κάτι πολύ μικρό, θα τραγουδήσουμε για τον Κόμπι Μπράιαντ», είπε η τραγουδίστρια ενώ μαζί της στη σκηνή ανέβηκαν και οι Boyz II Men και όλοι μαζί ερμήνευσαν το τραγούδι «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday».

Η τελετή των Grammy 2020 πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο των Λέικερς, στο οποίο ο σπουδαίος αθλητής Κόμπι Μπράιαντ έγραψε ιστορία.