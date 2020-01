Ozzy Osbourne: Πρωταγωνιστής σε καμπάνια της PETA [pic]

Ozzy Osbourne: Κατά της ονυχεκτομής των γατών ο madman.

Ο Ozzy Osbourne δάνεισε το όνομα του στην νέα καμπάνια της PETA (People For The Ethical Treatment Of Animals) κατά της ονυχεκτομής των γατών. «Το ξενύχιασμα της γάτας είναι απαράδεκτο και εντελώς λάθος. Αν ο καναπές είναι για εσάς πιο σημαντικός από την υγεία της γάτας σου, τότε δεν σου αξίζει να έχει ζώο» λέει ο Ozzy Osbourne. Και συνεχίζει: «Εξασφαλίστε ένα μέρος για να μπορεί η γάτα σας να ακονίζει τα νύχια της. Μην την ακρωτηριάζετε».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της PETA, αν και πολλές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Ιαπωνία έχουν απαγορεύσει την ονυχεκτομή στις γάτες, σε αρκετές χώρες είναι ακόμα συνηθισμένη πρακτική. Υπολογίζεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες 25% των γατών υποβάλλεται στην συγκεκριμένη απαράδεκτη πρακτική. Το 2019 πάντως ο Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Andrew Cuomo πέρασε νόμο κατά της ονυχεκτομής των γατών.

«Η ονυχεκτομή είναι μια επίπονη και απαράδεκτη πρακτική που επηρεάζει αρνητικά την συμπεριφορά και την ψυχολογία της γάτας» τόνισε ο Cuomo. Ο Ozzy ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του album με τίτλο «Ordinary Man». Ο δίσκος θα βγει στην αγορά στις 21 Φεβρουαρίου από την Epic Records.

Δείτε την εκπληκτική αφίσα του madman:

Πηγή: rockyourlife