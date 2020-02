Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Επιστρέφει στην τηλεόραση με ρόλο έκπληξη [vid]

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Μια νέα πρόταση φέρνει την παρουσιάστρια ξανά στην τηλεόραση.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου:Το τελευταίο καιρο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου προσπαθούσε διακαώς τον τελευταίο καιρό να βρει μια θέση στην τηλεόραση. Αφού ναυάγησαν τα σχέδια για τον ΣΚΑΪ και την και το ριάλιτι μόδας "My styleRocks", η ξανθιά παρουσίαστρια φαίνεται πως θα συμμετέχει σε ένα άλλο διαγωνισμό. Σύμφωνα με την εκπομπή «Έλα Χαμογέλα» η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δέχτηκε πρόταση προκειμένου να συμμετάσχει ως διαγωνιζόμενη στο «Just The 2 of Us» που θα βγει στον αέρα του Open beyond στο δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου. Το μουσικό show του Open beyond, το οποίο θα παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης , ενώ κάποια από τα άλλα ονόματα που θα συμμετέχουν είναι: Κάποια ακόμη ονόματα που συζητούν και είναι ένα βήμα πριν κλείσουν τη συμφωνία είναι οι: Γιώργος Γιαννόπουλος, Ορφέας Παπαδόπουλος, Έρρικα Πρεζεράκου,, Άσπα Τσίνα και Βαλάντης.

«Είναι πολύ κοντά στο να κλείσει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, φλερτάρει… δεν υπάρχει υπογραφή αλλά είναι στην τελική ευθεία», είπε ο δημοσιογράφος που έδωσε το ρεπορτάζ.