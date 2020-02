Τζιμ Κάρεϊ μάσκα: Αυτός είναι ο όρος που βάζει για το σίκουελ [vid]

Τζιμ Κάρεϊ μάσκα: «Ένας τρελός, οραματιστής κινηματογραφιστής» θα ήταν αυτός που θα έπειθε τον Τζιμ Κάρεϊ να επαναφέρει στη μεγάλη οθόνη τον ήρωα που εκτίναξε την καριέρα του το 1994, τον Στάνλεϊ Ίπκις στην ταινία «Η μάσκα».

Τζιμ Κάρεϊ μάσκα: Στη διάρκεια προώθησης της επικείμενης ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί, την προσαρμογή του βιντεοπαιχνιδιού «Sonic The Hedgehog», ο Τζιμ ρωτήθηκε για μια ενδεχόμενη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας. Δεν ήταν απολύτως ξεκάθαρος, αλλά άφησε να εννοηθεί πως είναι ανοιχτός. Βάζει, όμως, έναν όρο.

Όπως είπε, αυτό που θα καθορίσει την απόφασή του να ξαναζωντανέψει τον επιτυχημένο τραπεζίτη που όταν ανακάλυψε μία πράσινη μάσκα μετατράπηκε σε έναν αδίστακτο, τρελό εγκληματία, είναι ο άνθρωπος που θα επιλεγεί για να σκηνοθετήσει τη συνέχεια της «Μάσκας». Μιλώντας στο ComicBook είπε ότι «δεν πιστεύω στις συνέχειες και σε όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα νομίζω ότι στη Μάσκα θα παίξει ρόλο ο σκηνοθέτης. Εξαρτάται πραγματικά από τον σκηνοθέτη. Δεν θέλω να το κάνω μόνο και μόνο για να το κάνω. Αλλά θα το έκανα μόνο αν ήταν κάποιος τρελός, οραματιστής σκηνοθέτης».

Δείτε τις δηλώσεις του

Υπενθυμίζεται πως το 2005 κυκλοφόρησε μία συνέχεια χωρίς τον Τζιμ Κάρεϊ, η ταινία «Son of The Mask», αλλά δέχτηκε πολύ κακές κριτικές και δεν προχώρησε εισπρακτικά. Οι πρώτοι πρωταγωνιστικοί ρόλοι του Τζιμ Κάρεϊ σε μεγάλες παραγωγές έγιναν το 1994 με τις ταινίες Ace Ventura: Ντετέκτιβ Ζώων (Αce Ventura: Pet Detective), Η Μάσκα (The Mask, 1994) και Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος (Dumb and Dumber, 1994). Η Μάσκα (The Mask), μάλιστα, σκόραρε πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια.