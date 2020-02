Απόκριες 2020: Αθηναϊκό καρναβάλι και μπαλ μασκέ στην Αθήνα του 60' [pics]

Απόκριες 2020: Οι μεγάλες οικογένειες Αθηνών συναγωνίζονταν σε ποιο σπίτι θα γίνει το καλύτερο αποκριάτικο πάρτι.

Απόκριες 2020: Μπήκαμε στον μήνα της Αποκριάς και κάνουμε ένα flashback στα αποκριάτικα πάρτι που έκαναν στην παλιά Αθήνα, οι πρωταγωνιστές του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960 και η ελίτ της ελληνικής τέχνης. Aνεμελιά, όμορφες στολές, χαμογελαστά πρόσωπα και πολύ γλέντι στους δρόμους στα σπίτια, στα κλαμπάκια της εποχής. Τα Μπαλ Μασκέ της εποχής ήταν μια ευκαιρία για να γλεντήσει η Αθήνα σε θρυλικούς χορούς μεταμφιεσμένων που τα είχαν όλα. Τρανταχτά ονόματα της κοινωνικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής ελίτ, αληθινά κοσμήματα και εντυπωσιακά κοστούμια που σχεδιάζονταν μήνες πριν, τα περισσότερα δια χειρός Τσαρούχη.

O Ζάχος Χατζηφωτίου με την Κλέωνα Συνδίκα και τη Λένα Βούλτσου Ράλλη σε ένα πάρτι του 1952.

Το αποκριάτικο πάρτι που περίμενε όλη η κοσμική Αθήνα ήταν αυτό του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», του πιο φημισμένου στη δεκαετία του 1950, όπου όλοι πήγαιναν ντυμένοι ντόμινο με απαραίτητο αξεσουάρ τη μάσκα. Έτσι, μη γνωρίζοντας ποιος είναι ποιος, απολάμβαναν το «καλυμμένο» φλερτ με απρόσμενα επακόλουθα και εκπλήξεις.



Την ίδια εποχή, άλλοι χοροί μεταμφιεσμένων που επίσης ήταν "talk of the town" ήταν το «the place to be» του Ιππικού Ομίλου, της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων, αλλά και των ξενοδοχείων «King George» και «Σεσίλ» στην Κηφισιά. H Καίτη Καλκάνη ιδιοκτήτριά του «King George», οργάνωνε κάθε χρόνο στο «Tudor Hall» το περίφημο bal de tête (στόλιζαν μόνο το κεφάλι και μακιγιάριζαν το πρόσωπο). Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε, τη δεκαετία του 1950, το κορυφαίο πάρτι της Λητώς Κατακουζηνού, με σταθερούς καλεσμένους τον Γιάννη Τσαρούχη- που είχε την επιμέλεια και της αποκριάτικης αμφίεσής της-, tον Ελύτη, τον Χατζηκυριάκο - Γκίκα, τον νεαρό, τότε, ποινικολόγο Αλέξανδρο Λυκουρέζο και λοιπά μέλη της αθηναϊκής ελίτ. Μάλιστα περιελάμβανε και διαγωνισμό μεταμφίεσης, όπου σχεδόν πάντα το πρώτο βραβείο το έπαιρνε η ίδια η «ξανθιά αρχόντισσα της Πλατείας Συντάγματος». Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι μεγάλες οικογένειες (Καρέλλα, Μπότση, Νομικού, Μπρούδου) συναγωνίζονταν σε ποιο σπίτι θα γίνει το με μεγαλύτερο απόηχο, αποκριάτικο πάρτι.



Η μόδα τότε ήταν να έχουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα και οι παλιοί Αθηναίοι θυμούνται το πάρτι «Μια βραδιά στο λιμάνι» όπου οι μεγαλοκυρίες των Αθηνών ντύθηκαν όλες πόρνες. Πολύ συχνά ο αριθμός των καλεσμένων επέβαλε την ενοικίαση ολόκληρου κοσμικού κέντρου και η «Oμπέρζ» στη Βαρυμπόμπη ανακηρύχθηκε σε «ναό» της αποκριάτικης διασκέδασης. Εκεί είχε κάνει πάρτι ο Νίκος Φαρμάκης με θέμα «Μάγιερλινγκ» εμπνευσμένο από την κινηματογραφική επιτυχία της εποχής.

Τα κουτσομπολιά ήθελαν καλεσμένους και τους πρωταγωνιστές της ταινίας Oμάρ Σαρίφ και Κατρίν Ντενέβ, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να παραβρεθούν.

O αποκριάτικος χορός της ΔΕΗ το 1951. Η Άννα Φόνσου και η Βούλα Χαριλάου χορεύουν ντυμένες αποκριάτικα.

Λίγα χρόνια αργότερα ένα αντίστοιχο πάρτι, εμπνευσμένο από τις σταρ του Χόλιγουντ, έγινε και στις «9 Μούσες» της οδού Ακαδημίας, όπου η Ντόλυ Γουλανδρή ντύθηκε Μέι Γουέστ, ενώ ανάλογα εντυπωσιακά κοστούμια φόρεσαν και grandes dames, όπως η Πανδώρα Τσαλδάρη και η Ντόντα Βορίδη. Στα sixties, η Ζωζώ Σαπουντζάκη έγινε και «Βασίλισσα του καρναβαλιού», κερδίζοντας τον τίτλο με διαφορά... στήθους από τη Ρίκα Διαλυνά. Η Σαπουντζάκη είχε μανία με τα αποκριάτικα κοστούμια, τα οποία της έραβε, όπως και τις πιο εξαντρίκ τουαλέτες της, ο Γιώργος Μανούσκος. Στο σπίτι της στην οδό Λήμνου έκανε την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς ένα πάρτι που τελείωνε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας.