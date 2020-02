Just the 2 Of Us: Ένσταση από το BBC για την Άντζελα Δημητρίου [pic]

Just the 2 Of Us: Η Lady D έχει υπογράψει με την παραγωγή και τον Νίκο Κοκλώνη για να βρίσκεται στην κριτική επιτροπή.

Just the 2 Of Us: H αντίστροφη μέτρηση για τον νέο κύκλο του «Just the 2 of us», έχει αρχίσει και ο Νίκος Κοκλώνης με την ομάδα του δουλεύουν με πυρετώδης προετοιμασίες ώστε να είναι όλα έτοιμα για την μεγάλη πρεμιέρα. Ο παραγωγός και παρουσιαστής φαίνεται, μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει θέματα με το BBC, το οποίο έχει και τα δικαιώματα του εν λόγω φορμάτ. Το δίκτυο που έχει τα δικαιώματα του μουσικού σόου φαίνεται ότι δεν συμφωνεί με την επιλογή της Άντζελας Δημητριου για την κριτική επιτροπή. Η Lady D έχει υπογράψει με την παραγωγή και τον Νίκο Κοκλώνη, για να βρίσκεται στην κριτική επιτροπή, όμως στέλεχος του BBC -που ήρθε στην Αθήνα για να ελέγξει τα σκηνικά και γενικότερα όλη την παραγωγή- είχε ενστάσεις για την τραγουδίστρια. Η οδηγία που έδωσε είναι ότι στην κριτική επιτροπή θα πρέπει να είναι και άνθρωποι που έχουν τηλεοπτική εμπειρία. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα πρέπει να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, καθώς η πρώτη επίσημη πλησιάζει.

Γνωρίσαμε το πετυχημένο talent σόου, το 2010 μέσα από τη συχνότητα του MΕGA με τον Γιώργο Καπουτζίδη και έκανε ξανά την εμφάνιση του το 2014 με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Σε κάθε κύκλο επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό ή και τηλεοπτικό χώρο, κάνουν ντουέτο με κάποιον γνωστό επαγγελματία τραγουδιστή και ετοιμάζουν κάθε εβδομάδα ένα τραγούδι που παρουσιάζουν στο live. Τα ντουέτα βαθμολογούνται από την κριτική επιτροπή με βαθμό από το 1-10 για την παρουσίαση του κομματιού τους, ενώ ακόμη δέχονται θετικές ψήφους από το τηλεοπτικό κοινό, καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου. Κάθε εβδομάδα, το ζευγάρι με τη χαμηλότερη βαθμολογία αποχωρεί από το παιχνίδι.