Netflix: Αυτή είναι η λίστα των ταινιών που αναγκάστηκε να «κόψει»

Netflix: Η εταιρία video streaming γνωστοποίησε τα προγράμματα και τις ταινίες που αναγκάστηκε να «κατεβάσει», εξαιτίας απαίτησης συγκεκριμένων κυβερνήσεων.

Το Netflix γνωστοποίησε την λίστα με τα προγράμματα και τις ταινίες που αναγκάστηκε να αφαιρέσει από την πλατφόρμα του σε συγκεκριμένες χώρες, κατόπιν της σχετικής απαίτησης συγκεκριμένων κυβερνήσεων. Όπως αναφέρει η Mirror, η συγκεκριμένη εταιρία «εξαναγκάστηκε να αφαιρέσει συγκεκριμένους τίτλους ή μεμονωμένα επεισόδια σε συγκεκριμένες χώρες μετά από απαίτηση κυβερνήσεων». Στην λίστα υπάρχουν και... μερικές εκπλήξεις.

Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομική σειρά «The Bridge», δανέζικης παραγωγής, αφαιρέθηκε το 2015 στη Νέα Ζηλανδία, καθώς θεωρήθηκε «απαράδεκτη». Η πολεμική ταινία «Full Metal Jacket» «κατέβηκε» από την πλατφόρμα του Netflix στο Βιετνάμ μετά από σχετική απαίτηση της κυβέρνησης.

Από εκεί και πέρα, στην Γερμανία δεν προβάλλεται πλέον η κλασική ταινία τρόμου «Η νύχτα των ζωντανών νεκρών» (Night of the Living Dead), ενώ «Ο τελευταίος πειρασμός» (The Last Temptation of Christ) του Μάρτιν Σκορτζέζε δεν είναι πλέον διαθέσιμος στο Netflix στην Σιγκαπούρη, καθώς στην χώρα η ταινία έχει απαγορευτεί. Η Σιγκαπούρη απαίτησε επίσης να αφαιρεθούν τρία προγράμματα μαγειρικής με κάνναβη, από την στιγμή που η κάνναβη είναι παράνομη στην χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η πρώτη φορά που το Netflix δημοσιεύει λογοκριμένα προγράμματα, αν και πλέον θα δημοσιοποιεί την σχετική λίστα κάθε χρόνο.

Ολόκληρη η λίστα με τα κομμένα προγράμματα του Netflix

2015: Η Νέα Ζηλανδία ζήτησε την αφαίρεση του «The Bridge».

2017: Το Βιετνάμ ζήτησε την αφαίρεση του «Full Metal Jacket».

2017: Η Γερμανία ζήτησε την αφαίρεση του «Night of the Living Dead».

2018: Η Σιγκαπούρη ζήτησε την αφαίρεση των προγραμμάτων «Cooking on High«, «The Legend of 420», και «Disjointed».

2019: Η Σαουδική Αραβία ζήτησε την αφαίρεση του επεισοδίου με τίτλο «Saudi Arabia» από την σειρά «Patriot Act» του Hasan Minhaj.

2019: Η Σιγκαπούρη ζήτησε την αφαίρεση του «The Last Temptation of Christ».

2020: Στη Σιγκαπούρη αφαιρέθηκε το «The Last Hangover».

Πηγή: Mirror