Joaquin Phoenix στα Όσκαρ 2020: Έχω υπάρξει κάθαρμα, μου δώσατε μια δεύτερη ευκαιρία

Joaquin Phoenix στα Όσκαρ 2020: Μίλησε για τον χαρακτήρα του, τη σημασία της συγχώρεσης, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τον πλανήτη, καθώς διακρίνεται για τις συχνές ακτιβιστικές του δράσεις. «Δεν νιώθω ανώτερος από κανένα. Μοιραζόμαστε την αγάπη για το σινεμά και δεν ξέρω τι θα είχα απογίνει χωρίς αυτό. Νομίζω όμως ότι το μεγαλύτερο δώρο είναι ότι μάς δίνεται η δυνατότητα να έχουμε φωνή όταν πολλοί γύρω μας δεν έχουν. Είτε μιλάμε για γυναικεία θέματα, για ρατσισμό, για την οικολογία στην ουσία μιλάμε για τον αγώνα απέναντι στην αδικία. Και υπάρχει αδικία σε αυτό τον κόσμο. Έχουμε αποσυνδεθεί από τη φύση. Είμαστε εγωκεντρικοί - δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος» είπε ο Χοακίν Φοίνιξ.

Και πρόσθεσε: «Νιώθουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να παίρνουμε το γάλα μιας αγελάδας και να το βάζουμε στον καφέ μας. Και μετά της κλέβουμε και το μοσχαράκι της. Αν είχαμε την αγάπη ως οδηγό θα βρίσκαμε το σύστημα που θα μας επέτρεπε να επιβιώσουμε. Έχω υπάρξει κωλόπαιδο. Και εσείς μου δώσατε μία δεύτερη ευκαιρία. Για αυτό πρέπει να βοηθάμε όλοι ο ένας τον άλλον. Να συγχωρούμε, να δίνουμε ευκαιρίες στον άλλον να μεγαλώσει».

Joaquin Phoenix: "That's when we're at our best—when we support each other. Not when we cancel each other out for past mistakes, but when we help each other to grow, when we educate each other, when we guide each other toward redemption." //t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/z9bymMr5bR