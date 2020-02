Κατερίνα Στικούδη: Tσιφτετέλι στα παρασκήνια του My Style Rocks [vid]

Κατερίνα Στικούδη: Ένας χορός της στα παρασκήνια του My Style Rocks έκανε τους κάμεραμαν του πλατό να ζητήσουν μείωση μισθού καθώς αισθάνθηκαν ευλογημένοι

Κατερίνα Στικούδη: Η Κατερίνα Στικούδη είναι γνήσιο τέκνο της Θεσσαλονίκης Τραγουδίστρια, ηθοποιός, παρουσιάστρια του My Style Rocks , επιχειρηματίας, πρώην μοντέλο και αθλήτρια της κολύμβησης. Την έχουμε δει να χορεύει σε βίντεο κλιπ και στο Dancing with the stars. Δεν την βλέπουμε όμως συχνά σε πιο πριβέ χορούς. Τυχεροί οι οπερατέρ του σόου που παρουσιάζει αλλά και ο Λάκης Γαβαλάς που δεν έμεινε ασυγκίνητος από το λίκνισμα της Κατερίνας.

Αξέχαστος βέβαια θα μας μείνει και ο χορός της με την Ευαγγελία Αραβανή στο Dancing with the stars το 2014 που ήταν από τους πιο αισθησιακούς και μπριόζικους που έχουν προβληθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση

H Κατερίνα το 2009 ξεκίνησε τη σχέση της με τον DJ και μουσικό επιμελητή του συγκροτήματος ΝΕΒΜΑ Βαγγέλη Σερίφη (γνωστό και ως DJ Rico). Στις 25 Αυγούστου 2018 παντρεύτηκαν στη αλλά αυτό σε τίποτα δεν της στέρησε από το να είναι εκρηκτική και άνετη στις δημόσιες εμφανίσεις της πάντα στο πλαίσιο της δουλειάς της