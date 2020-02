Oscar 2020 Έμινεμ: Η εμφάνιση του «Βασιλιά» της ραπ που «έκλεψε» τις εντυπώσεις [vid]

Oscar 2020 Έμινεμ: Ο 48χρονος τραγουδιστής έκανε εμφάνιση-έκπληξη στα Όσκαρ 2020, καθώς ανέβηκε στην σκηνή, κατά την διάρκεια της 92ης απονομής των βραβείων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως κανένας δε γνώριζε στον απόλυτο βαθμό πως ο Eminem θα εμφανιζόταν στην σκηνή. Εξάλλου, το Dolby Theater ήταν κλειστό κατά τη διάρκεια των προβών που έγιναν.

Εξάλλου, όπως γνωστοποιήθηκε, στην περίπτωση που γινόταν γνωστή η παρουσία του Eminem στα Όσκαρ, ο ίδιος είχε την επιλογή να ακυρώσει την εμφάνιση του. Ο ίδιος τραγούδησε το Lose Yourself, με το οποίο είχε κερδίσει Όσκαρ το 2002 ως το τραγούδι της ταινίας 8ο Μίλι, στην οποία πρωταγωνιστής ήταν ο ίδιος ο Έμινεμ. Η συγκεκριμένη ταινία αφορούσε έναν λευκό ράπερ στο Ντιτρόιτ, ο οποίος προσπαθούσε να δώσει με τη μουσική του διέξοδο στην κοινωνική οργή του, ενώ ταυτόχρονα έκανε όνειρα για να ξεφύγει από τα όρια της πόλης και της κοινωνικής τάξης του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο «Βασιλιάς» της ραπ είχε προσθέσει και αυτοβιογραφικά στοιχεία.

Lose yourself. The #Oscars crowd gives @Eminem a standing ovation after the surprise performance of his Oscar-winning song from '8 Mile' //t.co/GsTAC6owzz pic.twitter.com/JPAAkG1O0h