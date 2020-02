Ζώδια σήμερα: Αυτοί είναι οι 5 εκπρόσωποι του ζωδιακού κύκλου που θα γίνουν διάσημοι και πλούσιοι

Ζώδια σήμερα: Αν αγαπάτε τη δόξα και το χρήμα πιθανότατα ανήκετε σε ένα από αυτά τα 5 ζώδια.

Ζώδια σήμερα: Εάν ο βασικός σας στόχος σε αυτή τη ζωή, είναι να γίνετε rich and famous και εάν ξημεροβραδιάζεστε μελετώντας του πλούσιους και τους διάσημους αυτού του πλανήτη γιατί θέλετε να τους μοιάσετε και να μπει και το δικό σας όνομα στη λίστα του Forbes, τότε μάλλον ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω 5 ζώδια.

ΛΕΩΝ

Γιατί; Επειδή του έρχεται πολύ φυσικό και να τον λατρεύουν και να τον αναγνωρίζουν. Όχι απλά δεν τον κουράζει αυτή η ζωή μέσα στο επίκεντρο της προσοχής, την γουστάρει μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Διάσημοι που ανήκουν σε άλλα ζώδια από τον Λέοντα, συνήθως έχουν, είτε ωροσκόπο, είτε Σελήνη, ή Αφροδίτη στον Λέοντα. Παράδειγμα, η Julia Roberts, που αν και Σκορπιός, έχει Σελήνη στον Λέοντα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Άλλο ένα εξωστρεφές ζώδιο που δεν μασάει από ντροπές. Θέλει και μπορεί να ελιχθεί, έτσι ώστε να γίνει γνωστό και να απολαύσει τις δάφνες του. Έχει το μυαλό και την ευχέρεια να ξεπερνάει τις απορρίψεις και τα εμπόδια, μέχρι να φτάσει το στόχο του. Παράδειγμα οι Mick Jagger, Hillary Clinton, Mick Jagger, Amy Adams, που έχουν όλοι τους ωροσκόπο Δίδυμο.

ΤΟΞΟΤΗΣ

I did it my way τραγουδούσε ο αείμνηστος τοξότης Frank Sinatra και μας εξηγούσε σε μια και μόνο προτασούλα πως ο Τοξότης φτάνει στην κορυφή και γίνεται διάσημος: γιατί πολύ απλά έχει τον Δια για μπαμπά και το θαρρο-θράσος να κάνει τα πράγματα όπως εκείνος θέλει. Δες και την Oprah Winfrey που έχει ωροσκόπο και Σελήνη στον Τοξότη και θα καταλάβεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με νύχια και με δόντια μπορεί να φτάσει στην κορυφή. Ωραία, άντε κι έφτασε. Πως παραμένει; Φυσικά με την επιμονή του. Τι κοινό έχει η Katy Perry με την Kate Moss; Η πρώτη είναι Σκορπιός και η δεύτερη Αιγόκερως, αλλά και οι δυο έχουν Σελήνη στο Σκορπιό.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Σου λέει κάτι το όνομα Shakira; Τον Rafael Nadal τον ξέρεις; Τον Brad Pitt; Αν ναι, να ξέρεις ότι και οι τρεις έχουν Άρη στον Αιγόκερω. Δηλαδή, το είπα, το κάνω, θα πετύχω, φάε τη σκόνη μου ένα πράγμα.

Πηγή: astrology.gr