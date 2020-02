Μπίλλι Άιλις τραγούδια: Αυτό είναι το soundtrack του νέου Τζέιμς Μποντ [vids]

Μπίλλι Άιλις τραγούδια: Στον αέρα βγήκε το πολυαναμενόμενο τραγούδι των τίτλων της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ, «No Time to Die».

Μπίλλι Άιλις τραγούδια: Η μπαλάντα μιλάει για προδοσία και απόγνωση και ανέβηκε την Πέμπτη στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες για μουσική και βίντεο. Το τραγούδια έγραψε η ίδια η Αμερικανίδα καλλιτέχνης μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό της Φινέας. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη μετρά πάνω από 3.300.000 views σε μία μέρα.

Την παραγωγή του τραγουδιού υπογράφει ο Φινέας και την ενορχήστρωση έχουν κάνει οι Χανς Ζίμερ και Ματ Ντάνκλεϊ. Στο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε από την δισκογραφική εταιρεία Interscope Records/Darkroom, παίζει κιθάρα ο βετεράνος Βρετανός μουσικός Τζόνι Μαρ. Η 18χρονη Άιλις είναι η νεότερη καλλιτέχνης που γράφει και ηχογραφεί το τραγούδι των τίτλων για ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για μια ιστορία αγάπης που έχει δυσάρεστο τέλος: «Κορόιδεψέ με μια φορά, κορόιδεψέ με δύο/ Είσαι θάνατος ή ο Παράδεισος; Δεν θα με δεις να κλαίω ποτέ/ Απλά δεν υπάρχει χρόνος να πεθάνεις». Η Άιλις αναμένεται να ερμηνεύσει το τραγούδι ζωντανά για πρώτη φορά την βραδιά της απονομής των Brit Awards στο Λονδίνο στις 18 Φεβρουαρίου, ενόψει της έναρξης της περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική στις 9 Μαρτίου, αναφέρει η δισκογραφική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η ερμηνεία της Άιλις στην 92η απονομή των βραβείων Όσκαρ

Η Άιλις έγραψε και ηχογράφησε τα περισσότερα από τα τραγούδια του άλμπουμ σε μια μικρή κρεβατοκάμαρα στο σπίτι της οικογένείας της, στο Λος Άντζελες, μαζί με τον 22χρονο αδελφό της Φινέας. Το άλμπουμ αυτό, το οποίο περιλαμβάνει επιτυχίες όπως οι «When the Party's Over», «Everything I Wanted» και «Bad Guy», βρέθηκε στην κορυφή του καταλόγου με τα καλύτερα άλμπουμ του 2019. Η 25η ταινία της σειράς Τζέιμς Μποντ αναμένεται να βγει στους αμερικανικούς κινηματογράφους τον Απρίλιο με τον Ντάνιελ Κρεγκ να υποδύεται για πέμπτη και τελευταία φορά τον Βρετανό μυστικό κατάσκοπο.

Το επίσημο τρέιλερ

Ποια είναι η Μπίλλι Άιλις

Το πρώτο της σινγκλ με τίτλο ''Ocean Eyes'' κυκλοφόρησε το 2016 μέσω της πλατφόρμας SoundCloud και έχει συγκεντρώσει πάνω από 411 εκατομμύρια θεάσεις στο Spotify μέχρι τον Noέμβριο του 2019. Το πρώτο της ΕΡ με τίτλο ''Don't Smile At Me'' κυκλοφόρησε στις 11 Αυγούστου 2017 και έχει πιστοποιηθεί ως χρυσός δίσκος. Λόγω της τεράστιας επιτυχίας του EP της, η Apple Music ονόμασε την Άιλις καλλιτέχνιδα ''Up Next'' του μήνα τον Σεπτέμβριο του 2017.

Το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο ''When We All Fall Asleep, Where Do We Go'' κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου 2019. Το άλμπουμ έφτασε στην πρώτη θέση των τσαρτς σε διάφορες χώρες, όπως οι Η.Π.Α, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ελλάδα και άλλες, με πολλές επιτυχίες απ'το άλμπουμ να φτάνουν τις πρώτες θέσεις του τσαρτ, όπως το When the Party's Over, Wish You Were Gay, Bury a Friend και η μεγάλη επιτυχία Bad Guy. Είναι η πρώτη και η μόνη καλλιτέχνιδα μέχρι στιγμής που γεννήθηκε τη δεκαετία του 2000 και έχει σημειώσει ήδη τεράστιες επιτυχίες. Η Άιλις έχει τραβήξει την προσοχή του κόσμου για τον μοναδικό της ήχο στην μουσική και το ιδιαίτερο στυλ της.

Η Άιλις έσπασε ένα ρεκόρ στο Billboard Hot 100, αυτό των περισσότερων τραγουδιών από μια γυναίκα καλλιτέχνη, καθώς την ίδια στιγμή 14 τραγούδια της βρίσκονταν στο τσαρτ. Μεταξύ άλλων, βρίσκονταν το τραγούδι Ocean Eyes μαζί με όλα τα τραγούδια της απ'το άλμπουμ εκτός από το τραγούδι Goodbye.