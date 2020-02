Sex and the City: Πέθανε ηθοποιός της δημοφιλούς σειράς [vid & pics]

Sex and the City: Έφυγε από τη ζωή γνωστή ηθοποιός, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τη σειρά.

Sex and the City - Θάνατος: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η ηθοποιός Λιν Κοέν, που έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό και από τη σειρά Sex and The City, αλλά διέγραψε μια σπουδαία καριέρα, πενήντα ετών, τόσο στο θέατρο, όσο και στον κινηματογράφο. Ξεκίνησε από την θεατρική σκηνή της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 70. Όπως γράφει και το Vanity Fair, αν και εισέπραξε 112 διακρίσεις, έγινε γνωστή από το ρόλο της οικονόμου της Miranda, στο δημοφιλές σήριαλ.

Γεννημένη στο Κάνσας Σίτι, του Μιζούρι, η Κοέν συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως ο Λουί Μαλ, ο Γουντι Άλεν και ο Τσάρλι Κάουφμαν. Είχε συμμετοχή στο Hunger Games, ενώ έπαιξε την Γκόλντα Μέιρ, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό του Ισραήλ, στην ταινία "Μόναχο" των Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τόνι Κούσνερ. Έπαιξε σε πολλά σήριαλ αλλά και σε θεατρικές παραστάσεις, τόσο στο Broadway όσο και εκτός Broadway. Είχε στο ρεπερτόριό της συμμετοχή σε έργα του Σέξπιρ, ενώ έκανε το ντεμπούτο της στο πλευρό της Βανέσα Ρεντγκρέιβ, στο έργο του Τενεσί Ουίλιαμς, "Ορφέας στον Άδη". Είχε παντρευτεί δύο φορές και - σύμφωνα με το CNN - δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για την κηδεία της.