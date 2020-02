Έλτον Τζον: "Έχασε" τη φωνή του σε συναυλία και ξέσπασε σε δάκρυα [vid & pics]

Έλτον Τζον: Σε δάκρυα ξέσπασε ο σπουδαίος βρετανός μουσικός, στη διάρκεια συναυλίας του στη Νέα Ζηλανδία, καθώς "έχασε" τη φωνή του και δεν μπόρεσε να συνεχίσει να τραγουδά. Στη μέση της συναυλίας, ο 72χρονος σταρ, σταμάτησε και ενημέρωσε τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο στάδιο πως πως έπρεπε να φύγει. "Απλά έχασα εντελώς τη φωνή μου, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω" ανέφερε προς το κοινό που άρχισε να τον χειροκροτεί. Τότε εκείνος στηρίχτηκε στο πιάνο και τον κατέλαβε η συγκίνηση. Νωρίτερα, είχε κάνει γνωστό πως διαγνώστηκε με πνευμονία.

Στον λογαριασμό του στο Instagram, έγραψε: "Έπαιξα και τραγούδησα με όλες τις δυνάμεις μου, μέχρι που η φωνή μου δεν άντεξε άλλο. Είμαι απογοητευμένος, πολύ ταραγμένος και ζητώ συγγνώμη. Τα έδωσα όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την εντυπωσιακή σας στήριξη και για όλη την αγάπη που μου δείξατε απόψε. Θα σας είμαι αιώνια ευγνώμων. Με αγάπη, Έλτον".

Ο σερ Έλτον Τζον ανακοίνωσε το 2018 πως θα σταματούσε τις περιοδείες για συναυλίες ανά τον κόσμο προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε, θα πραγματοποιούσε μία τελευταία περιοδεία για να αποχαιρετίσει τους φίλους και θαυμαστές του, προγραμματίζοντας 300 εμφανίσεις μέσα σε τρία χρόνια. Μετά το επεισόδιο στην Νέα Ζηλανδία, δεν έχει γίνει γνωστό αν θα επηρεαστεί το σχέδιό του και αν θα ολοκληρωθεί η αποχαιρετιστήρια περιοδεία.

Σύμφωνα με το BBC, αναμένονταν άλλες δύο εμφανίσεις στο Όκλαντ, την Τρίτη και την Πέμπτη.

