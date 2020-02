Αυτή είναι η ομορφότερη Ελληνίδα στο instagram [pics]

Η ελληνικής καταγωγής Χάνα Στόκινγκ, με πατρικό όνομα Σιάγκρη είναι μία influencer στα social media με μεγάλη επιτυχία στην Αμερική

Η Χάνα Στόκινγκ μένει μόνιμα στην Αμερική, όμως, δηλώνει υπερήφανη Ελληνίδα.

Μπορεί στο ελληνικό κοινό να μην είναι ευρέως γνωστή Εκτός αν εξαιρέσουμε την περίοδο που ήταν ζευγάρι με τον μπασκετμπολίστα των Warriors klay Thompson

Είναι από τις γυναίκες εκείνες που έχει καταφέρει πάνω από 18 εκατομμύρια ανθρώπους να την ακολουθούν στο instagram. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013 να είναι ενεργή στα social media, δημιουργώντας βίντεο.

Η Χάνα είναι επίσης μοντέλο και ηθοποιός, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο videoclip των Blink- 182 “She’s out of her mind” και στην ταινία “Tyler Perry’s Boo2! A madea Halloween”.

Ακόμη, συνεργάστηκε με το lifestyle κανάλι E! News για την κάλυψη των 2017 Grammy Awards. Η Χάνα εκτός από μοντέλο και ηθοποιός είναι και βιολόγος και χημικός! αλλά και μπλόγκερ όπως δηλώνει.

Πριν από λίγα χρόνια είχε βρεθεί στη Μύκονο ξετρελαίνοντας τους ακολούθους της με τις φωτογραφίες που αναρτούσε. Μάλιστα η φωτογραφία στην οποία φορούσε μαγιό με τα χρώματα της Ελλάδας είχε εκατομμύρια likes.