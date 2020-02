Your Face Sounds Familiar: Νικήτρια η Τάνια Μπρεάζου ως Ariana Grande [vid & pic]

Your Face Sounds Familiar: Το τηλεοπτικό κοινό έδωσε μεγαλύτερη βαθμολογία, στην Τάνια Μπρεάζου.

Your Face Sounds Familiar: To Your Face Sounds Familiar, το δημοφιλές show μεταμφιέσεων, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής με νικήτρια την Τάνια Μπρεάζου, που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση ως Ariana Grande στο «7 Rings», απέσπασε κολακευτικά σχόλια από τους κριτές,και συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς που την οδήγησαν στην πρώτη θέση. Η 22χρονη performer είναι μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες παρουσίες της ελληνικής showbiz και έκανε το δισκογραφικό της ντεμπούτο, με το «Ο Κόσμος Μου», ενώ ακολούθησε το «Κάνε Μία Τρέλα» σε συνεργασία με τους REC. Πρόσφατα ανακοίνωσε το ξενόγλωσσο hit «Mon Cheri», στο οποίο συνεργάζεται με τους επιτυχημένους παραγωγούς Daniel Alexandrescu και Santiago Rodriguez Liem και σύντομα θα κυκλοφορήσει το νέο της τραγούδι.

«Συγχαρητήρια κι ευχαριστούμε γι’ αυτή την υπέροχη αρχή», είπε ο Αλέξης Γεωργούλης. «Η Τάνια ήταν… Grande. Μπράβο και καλώς ήρθες κορίτσι μου», συμπλήρωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.«Είχες απόλυτα αυτή τη χαριτωμένη αθωότητα. Να είσαι καλά, καλή αρχή», τόνισε η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στην πρώτη της κριτική στο Your Face Sounds Familiar.

Όπως ανακοίνωσε, το έπαθλο θα δοθεί στην Save A Greek Stray (SGS), τη φιλοζωική, μη κερδοσκοπική, εταιρεία που έχει ιδρύσει η Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση. Την ερχόμενη Κυριακή, η Τάνια Μπρεάζου θα ενσαρκώσει την Άννα Βίσση.