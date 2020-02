Σοφιάνα Σπίνουλα: Η νέα παίκτρια του My Style Rocks [vids & pics]

Σοφιάνα Σπίνουλα: Διαβάστε ποια είναι η καλλονή που έχει 80.000 followers και μπήκε στο ριάλιτι μόδας.

Σοφιάνα Σπίνουλα: Η 22χρονη που ξεκίνησε από χθες (17/2) να διαγωνίζεται στο My Style Rocks, μόνο τυχαία δεν είναι. Έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κέρκυρα, ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει Γερμανική Φιλολογία, ενώ εργάζεται σε μουσικές σκηνές ως χορεύτρια. Επίσης συμμετάσχει σε πολλά video clips και έχει συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, ενώ έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ. Όσον αφορά τα ριάλιτι έχει λάβει μέρος στο «So You Think You Can Dance» και «GNTM».

«Έχεις αναμφισβήτητα ένα πάρα πολύ ωραίο look, πολύ μοντέρνο» σχολίασε χαρακτηριστικά η Έλενα Χριστοπούλου προσθέτοντας: «Το σώμα σου σε βοηθάει πολύ και εύχομαι να δούμε πολύ ωραία outfits από σένα. Της ηλικίας σου outfits. Ωραία, σικ όσο πρέπει και σέξι όσο πρέπει». Ο Στέλιος Κουδουνάρης τη βαθμολόγησε με 3 αν και της είπε: «Είσαι πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι που είσαι εδώ», ενώ ο Λάκης Γαβαλάς τη βαθμολόγησε επίσης με 3, σχολιάζοντας με το γνωστό του ύφος: «Είσαι μια πολύ ωραία παρουσία, κατάμαυρη που πιστεύω να ανθίσει και να χρωματιστεί και… welcome». Όλα αυτά στην πρώτη της εμφάνιση.