"My Style Rocks" Δήμητρα Αλεξανδράκη: "Ήταν η χειρότερη συνεργασία της ζωής μου" [vid]

"My Style Rocks" Δήμητρα Αλεξανδράκη: "Ήταν μια εμπειρία που δεν ήταν καλή και στεναχωριέμαι που δεν ήταν καλή”, είπε η μελαχρινή καλλονή

"My Style Rocks" Δήμητρα Αλεξανδράκη: Καταπέλτης ήταν η Δήμητρα Αλεξανδράκη η οποία αποχώρησε πριν λίγες ημέρες από το My Style Rocks, για το ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΙ. Η μελαχρινή καλλονή βρέθηκε βρέθηκε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κοψιάδη στο Youtube και μίλησε για "την χειρότερη συνεργασία της ζωής της". “Όταν πας να κάνεις ένα πρόγραμμα που στο παρουσιάζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, περιμένεις πως θα γίνει με τον τρόπο αυτόν. Όχι να προσπαθούν να σε ξεφτιλίσουν και να σου βγάλουν τον χειρότερο εαυτό που έχεις μέσα σου. Δεν ξέρω εάν έγινε by accident, που λένε, ή εσκεμμένα αλλά τα νεύρα που μου βγήκαν δεν τα έχω νιώσει σε άλλη δουλειά”. “Πραγματικά ήταν η χειρότερη συνεργασία που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ήταν μια εμπειρία το My Style Rocks που δεν ήταν καλή και στεναχωριέμαι που δεν ήταν καλή” συμπλήρωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.



Επίσης αναφέρθηκε στον φίλο της Βασίλειο Κωστέτσο: "Μίλησα με τον αγαπημένο μου φίλο, σχεδιαστή Βασίλειο Κωστέτσο και μου είπε κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα μαζί του, προφανώς ξεσπούσαν πάνω μου εξαιτίας εκείνου. Επειδή φορά τα ρούχα του και το σποτάκι μου το έκανα στο ατελιέ του” πρόσθεσε, επίσης, η Tv Persona.