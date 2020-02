Just The Two Of Us: Αυτή είναι η κριτική επιτροπή - Πότε κάνει πρεμιέρα [vid]

Just The Two Of Us: Το παιχνίδι επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του OPEN TV.

Just The Two Of Us: To «Just the 2 of us» επιστρέφει στις οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του Open στις αρχές Μαρτίου και οι επαφές του Νίκου Κοκλώνη με τα στελέχη του σταθμού είναι καθημερινές και εντατικές για την σύνθεση της κριτικής επιτροπής αλλά και των 26 συμμετεχόντων που θα θα δούμε στο ανανεωμένο παιχνίδι.Έτσι όπως όλα δείχνουν , η κριτική επιτροπή έχει «κλειδώσει» και θα απαρτίζεται από τους Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή, Βίκυ Σταυροπούλου και Μαρία Μπακοδήμου. Στην παρουσίαση θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης και η φαντασμαγορική πρεμιέρα θα γίνει στις 14 Μαρτίου. Όσον αφορά στους συμμετέχοντες έχουν «κλειδώσει» Βίκυ Χατζηβασιλείου, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Έρρικα Πρεζεράκου, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Ορφέας Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παππά, Τρύφωνας Σαμαράς και από πλευράς τραγουδιστών Κόνι Μεταξά, Βαλάντης, Άρης Μακρής, Κώστας Καραφώτης, Άσπα Τσίνα και Χαρά Βέρα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ζευγάρι τηλεοπτικά με τον κομμωτή.

Να σημειώσουμε ότι η πρώτη φορά που είδαμε το «Just the 2 of us» ήταν τη σεζόν 2010-11 στο MEGA, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη Δούκισσα Νομικού στα Backstage. Στην κριτική επιτροπή ήταν οι Κώστας Τουρνάς, Στέφανος Κορκολής, Αθηναΐς Νέγκα και Λυδία Παπαϊωάννου.