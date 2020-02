Pop Smoke: Δολοφονήθηκε ο γνωστός ράπερ [vids]

Pop Smoke: Νεκρός μόλις στα 20 του χρόνια από πυρά που δέχθηκε μέσα στο σπίτι του ο Pop Smoke.

Pop Smoke: Σοκ στην Αμερική, ο νεαρός ράπερ «Pop Smoke» δολοφονήθηκε από ένοπλη ληστεία στο σπίτι του. Συγκεκριμένα, στις 04:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης δύο κουκουλοφόροι άνδρες, εισέβαλαν στο σπίτι του ράπερ στη γειτονιά Hollywood Hills στο Λος Άντζελες και τον πυροβόλησαν. Μετά τους πυροβολισμούς, οι δύο δράστες διέφυγαν, ενώ ο Pop Smoke μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιατρικό κέντρο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μέχρι πρότινος οι δράστες δεν έχουν συλληφθεί ούτε έχουν ταυτοποιηθεί και παραμένει ασαφές αν ο Pop Smoke τους γνώριζε. Μάλιστα, προς στιγμής ένας άνδρας συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό.

Ο Pop Smoke κυκλοφόρησε τον Ιούλιο το πρώτο του mixtape, με τίτλο "Meet the Woo" και ένα από τα τραγούδια του, το "Welcome to the Party" έγινε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού. Η Nicki Minaj έκανε ένα remix στο κομμάτι μερικούς μήνες μετά. Για ένα ακόμα τραγούδι, το "Gatti" ο μουσικός είχε συνεργαστεί με τον Travis Scott. Λίγες μέρες πριν τον θάνατό του είχε κυκλοφορήσει και δεύτερο mixtape με τίτλο "Meet the Woo 2".

Λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του νεαρού ράπερ, η Νίκι Μινάζ πόσταρε μια ανάρτηση με τη φωτογραφία του στο Instagram, γράφοντας: «Η Βίβλος μάς λέει ότι η ζήλια είναι τόσο σκληρή όσο και ο τάφος. Απίστευτο. Rest In Peace, Pop»:

Στο Instagram είχε πάνω από ένα εκατομμύριο followers ενώ τα βίντεο κλιπ του είχαν δεκάδες εκατομμύρια views.