MadWalk 2020: Μια μοναδική συνένωση της μουσικής και της μόδας - Παρουσιάστρια η Βίκυ Καγιά [pics]

MadWalk 2020: Σε guest εμφάνιση όλο οι παρουσιαστές των προηγούμενων ετών.

MadWalk 2020: To MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure – The Fashion Music Project, τη Δευτέρα 6 Απριλίου, έρχεται για 10η συνεχόμενη χρονιά να ενώσει τη μόδα με τη μουσική, σε ένα επετειακό event, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας.

Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα γιορτάζει 10 χρόνια και μας επιφυλάσσει έντονες και ανατρεπτικά δημιουργικές στιγμές, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, guest εμφάνιση θα κάνουν εκείνο το βράδυ όλοι όσοι έχουν παρουσιάσει τα MadWalk τα προηγούμενα χρόνια. Το MadWalk 2020 by Serkova Crystal Pure είναι αφιερωμένο στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».



Μέρος των εσόδων της φετινής διοργάνωσης θα διατεθούν για τους σκοπούς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», που γιορτάζει φέτος 30 χρόνια προσφοράς στα παιδιά και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.