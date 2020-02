Μαρία Μπακοδήμου: Τίτλοι τέλους για το τηλεπαιχνίδι στο Open [vid & pic]

Μαρία Μπακοδήμου: H παρουσιάστρια θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του Just The 2 Of Us.

Μαρία Μπακοδήμου: Τίτλοι τέλους φαίνεται να πέφτουν στο τηλεπαιχνίδι του Open που παρουσιάζει η Μαρία Μπακοδήμου. Την εξέλιξη αυτή για το άδοξο τέλος του «Ένας για Όλους» αποκάλυψε ο Γιάννης Πουλόπουλος στην Φωλιά των ΚουΚου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, το τηλεπαιχνίδι ρίχνει τίτλους τέλους στα μέσα της σεζόν τον Μάρτιο. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος πρόκειται για κοινή απόφαση του καναλιού και της παρουσιάστριας. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ολοκλήρωση του τηλεπαιχνιδιού, η παρουσιάστρια θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του Just The 2 Of Us ενώ παράλληλα, θα αρχίσει την προετοιμασία ενός νέου παιχνιδιού σχέσεων. Ως γνωστόν έχει εμπειρία σε τέτοιου είδους φορμάτ, αφού είχε αναλάβει και το «Power of Love» του ΣΚΑΪ.