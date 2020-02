«Your Face Sounds Familiar»: Δείτε τις απίστευτες μεταμορφώσεις της Κυριακής [pics]

«Your Face Sounds Familiar»: Οι ταλαντούχοι παίκτες του ριάλιτι μεταμορφώσεων ετοιμάζονται να χαρίσουν νέες στιγμές συγκίνησης και γέλιου.

«Your Face Sounds Familiar»: Οι δέκα ταλαντούχοι παίκτες του ριάλιτι μεταμορφώσεων μάς υπόσχονται ότι θα απολαύσουμε απίστευτες και ανατρεπτικές εμφανίσεις στο Your Face Sounds Familiar, που έρχεται και αυτή την Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου, στις 20:45, στον ΑΝΤ1. Η σταθερή αξία του YFSF, η οικοδέσποινα Μαρία Μπεκατώρου, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Γιώργος Μαζωνάκης, Δημήτρης Σταρόβας, Αλέξης Γεωργούλης και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και οι παίκτες ετοιμάζονται να μας χαρίσουν, ξανά, κορυφαίες στιγμές απόλαυσης, συγκίνησης και γέλιου στο υπερσύγχρονο πλατό του «Your Face Sounds Familiar» με ένα… buzzer πιο απρόβλεπτο από ποτέ.

Οι μεταμορφώσεις που θα απολαύσουμε αυτή την Κυριακή είναι:

Στέφανος Μουαγκέ – Justin Timberlake

Νικόλας Ραπτάκης – Ed Sheeran

Λάμπης Λιβιεράτος – Στράτος Διονυσίου

Μαρία Ανδρούτσου – Tones and I

Ηλίας Μπόγδανος – Αλκίνοος Ιωαννίδης

Γιώργος Χρανιώτης – Right Said Fred

Τάνια Μπρεάζου – Άννα Βίσση

Κατερίνα Κουκουράκη – Rihanna

Δανάη Λουκάκη – Άντζελα Δημητρίου

Ευρυδίκη – Alanis Morissette

Όπως κάθε σεζόν έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar» διατηρεί τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα και δίνει την ευκαιρία στο νικητή διαγωνιζόμενο κάθε επεισοδίου να προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.