Μέγκαν Χάρι: Ομοβροντία εναντίον τους στον βρετανικό Τύπο [vid]

Μέγκαν Χάρι: Χαρακτηριστικά ανέφεραν πως ο τίτλος "δεν ανήκει στη βασίλισσα" και επανέλαβαν την δέσμευσή τους πως θα σταματήσουν να την χρησιμοποιούν μετά την άνοιξη του 2020. Πληροφορίες αναφέρουν πως η απόφαση ελήφθη μετά από συνομιλίες που κράτησαν τρεις εβδομάδες. Εκπρόσωπος του ζευγαριού ανέφερε πως "ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ δεν προτίθενται να χρησιμοποιούν το SussexRoyal σε οποιοδήποτε πεδίο μετά την Άνοιξη του 2020". Σημειώνεται πως οι δύο διατηρούν ιστότοπο που ονομάζεται sussexroyal.com.

Μετά από αυτό το "σοκ", οι "royal experts" βγήκαν στην αντεπίθεση. Ο "σχολιαστής για θέματα βασιλικής οικογένειας" Richard Fitzwilliams, δήλωσε στην Mail πως η απάντησή τους ήταν "εντελώς αχρείαστη" και ότι "υπογραμμίζει τις διαφορές με το Παλάτι". "Η ιδέα να βγάλουν ανακοίνωση που συμφωνεί πως δεν θα χρησιμοποιούν την λέξη 'royal' αλλά αντικρούει την ιδέα πως η Μοναρχία μπορεί να τους σταματήσει να την χρησιμοποιούν είναι αχρείαστη", αναφέρει και προσθέτει: "Δεν ήταν απαραίτητο να το υπογραμμίσουν με αυτόν τον τρόπο, ειδικά αφού η συμφωνία θα ανανεωθεί του χρόνου". "Απλά υπογραμμίζει την ρήξη, ο τόνος που χρησιμοποίησαν δείχνει πως είναι δυσαρεστημένοι" υπογράμμισε εξάλλου.

Και ο δημοσιογράφος και γνωστός παρουσιαστής του ITV, Πιρς Μόργκαν δήλωσε στο Twitter ότι η στάση των δύο δείχνει "κλιμακούμενη ασέβεια" προς την βασίλισσα. "Η κλιμακούμενη ασέβεια που αυτοί οι δύο δείχνουν στην βασίλισσα, είναι εξοργιστική", δήλωσε. "Ποιοι διάολο θεωρούν πως είναι;" έγραψε επίσης.

No, it’s completely accurate. You’re just too blindly sycophantic to realise the truth when it stares you in the face. As for #BeKind, where is Meghan & Harry’s kindness to the Queen? How dare they put her under such stress at this time in her life. Just outrageous. //t.co/J4hB1bFxKt