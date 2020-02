Your Face Sounds Familar: Αυτή είναι η εμφάνιση που εντυπωσίασε- Η καθυστέρηση του Γεωργούλη- Η μεγάλη νικήτρια [vids]

Your Face Sounds Familar: Η Μαρία Μπεκατώρου,εντυπωσίασε με μία Οσκαρική εμφάνιση.

Your Face Sounds Familar: Από όλα είχε και το χθεσινοβραδινό σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1. Πολλές εκπλήξεις, ανατρεπτικές εμφανίσεις , με τους δέκα παίκτες να βάζουν τα δυνατά τους στις ενδιαφέρουσες μεταμορφώσεις που κλήθηκαν να κάνουν, και μια καθυστέρηση αφού ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης καθυστέρησε να έρθει στο γύρισμα λόγω της καταιγίδας Chiara που έκανε το πέρασμά του από την βορειοδυτική Ευρώπη προκαλώντας εκατοντάδες καθυστερήσεις αλλά και ακυρώσεις πτήσεων Παρόλο που όλοι οι παίκτες ήταν υπέροχοι,μία εμφάνιση κατάφερε να τους αφήσει όλους άφωνους. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, το νέο πρόσωπο της κριτικής επιτροπής του YFSF δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της με την εμφάνιση του τραγουδιστή Νικόλα Ραπτάκη ως Ed Sheeran στο "Thinking Out Loud" εντυπωσίασε και η μίμησή του θεωρήθηκε μία από τις πιο επιτυχημένες της βραδιάς.

Νικήτρια της βραδιάς ωστόσο αναδείχθηκε η Μαρία Ανδρούτσου ως Tones and I (Toni Watson), και με αυτή την εμφάνιση η ηθοποιός κατάφερε να πάρει το ζεστό χειροκρότημα του κοινού αλλά και την υψηλότερη βαθμολογία.

Οι μεταμορφώσεις που είδαμε στο χθεσινό YFSF ήταν:

Στέφανος Μουαγκέ – Justin Timberlake

Νικόλας Ραπτάκης – Ed Sheeran

Λάμπης Λιβιεράτος – Στράτος Διονυσίου

Μαρία Ανδρούτσου – Tones and I

Ηλίας Μπόγδανος – Αλκίνοος Ιωαννίδης

Γιώργος Χρανιώτης – Right Said Fred

Τάνια Μπρεάζου – Άννα Βίσση

Κατερίνα Κουκουράκη – Rihanna

Δανάη Λουκάκη – Άντζελα Δημητρίου

Ευρυδίκη – Alanis Morissette