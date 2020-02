Μπίλι Άιλις: Αυτός θέλει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Μπίλι Άιλις: Η πολυβραβευμένη ποπ σταρ έκανε την δική της πρόταση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Μπίλι Άιλις: Η 19Χχρονη μπορεί να αναμένεται ερμηνεύσει το ομώνυμο τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die», ωστόσο δεν μένει μόνο σε αυτό. Η Άιλις έχει πρόταση και για το ποιος θα πρέπει να είναι ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στο βρετανικό franchise. Όπως δήλωσε η πολυβραβευμένη ποπ σταρ πιστεύει ότι ο καλύτερος συνεχιστής του ρόλου είναι ο Αμερικανός ηθοποιός Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.



Συγκεκριμένα ανέφερε πως «Ειλικρινά, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν θα σκοτώσει...». Η επερχόμενη ταινία του 007 «No Time to Die» είναι η τελευταία ταινία του Κρεγκ και η Άιλις που σάρωσε στα φετινά Grammys, είναι η νεότερη τραγουδίστρια που θα ερμηνεύσει το ομώνυμο τραγούδι του διάσημου franchise. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 33χρονος ηθοποιός έχει παίξει από το 1999 σε πολλές τηλεοπτικής σειρές, αλλά και σε κινηματογραφικές ταινίες μεταξύ των οποίων Fantastic Four, Κριντ και Black Panther.