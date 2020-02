Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε σάκο του μποξ την αδερφή της - Της έδωσε μπουνιά

Κιμ Καρντάσιαν: Η τηλεπερσόνα φαίνεται πως είχε μια έντονη κόντρα με την αδελφή της Κόρτνεϊ στο επόμενο επεισόδιο του ριάλιτι.

Κιμ Καρντάσιαν: Έξαλλη εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν στο τρέιλερ του καινούργιου επεισοδίου "Keeping Up With The Kardashians". Από ότι φαίνεται από το βίντεο άγριος καυγάς ξέσπασε μεταξύ των δύο αδελφών Καρντάσιαν, Κιμ και Κόρτνεϊ, με αποτέλεσμα η Κιμ εκνευρισμένη να επιτεθεί στην αδελφή της και να της δώσει μια μπουνιά. Κουνώντας επιδεικτικά το δάχτυλο της η Κόρτνεϊ της φωνάζει: "Δεν έχεις τίποτα να πεις". "Μην μου ξανά επιτεθείς με αυτόν τον τρόπο" φωνάζει η Κιμ πριν την χτυπήσει, ρίχνοντάς της μπουνιά στο πρόσωπο.

Το trailer με την επίμαχη μπουνιά δημοσίευσε στο Instagram και η μητέρα των αδελφών Kardashian με σχόλιο "Το KUWTK επιστρέφει και έρχεται να καταλάβει τις Πέμπτες σας.