Γιώργος Χρανιώτης Yours Face Sounds Familiar: Μεταμορφώθηκε σε Iggy Pop - Η τρυφερή αφιέρωση στο μωράκι [vid& pic]

Γιώργος Χρανιώτης Yours Face Sounds Familiar: Ο ηθοποιός ως Iggy Pop ερμήνευσε το κομμάτι Real Wild Child.

Γιώργος Χρανιώτης Yours Face Sounds Familiar: Ένας ευτυχισμένος μέλλων χαζομπαμπάς είναι ο Γιώργος Χρανιώτης που δεν μπορεί να κρύψει την ανυπομονησία του από την ώρα που έμαθε ότι η γυναίκα του είναι έγκυος. Ο ηθοποιός αφιέρωσε το τελευταίο του act στο Yours Face Sounds Familiar στο μωράκι που περιμένει. Ο ηθοποιός ως Iggy Pop ερμήνευσε το κομμάτι Real Wild Child (Wild One) και τα έδωσε όλα στην σκηνή, ενώ αφιέρωσε την εμφάνισή του στο μωράκι που περιμένει, και τη σύζυγό του, Γεωργία Αβασκαντήρα που τον παρακολουθούσε συγκινημένη.

Ο Γιώργος Χρανιώτης πρόσφατα μάλιστα, δημοσίευσε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram ένα instastory με το υπερηχογράφημα του μωρού τους. «Είναι έγκυος η γυναίκα μου. Δε γινόταν να μην το πω γιατί έρχεται και στα γυρίσματα του Your Face Sounds Familiar και η κοιλιά της φαίνεται. Τον Ιούνιο θα γεννηθεί το παιδί μας. Θα φτιάξω το δωμάτιο του παιδιού μου, θα μαγειρεύω γιατί πλέον η γυναίκα μου δεν μπορεί. Θα της κάνω όλα τα χατίρια. Το θέλαμε πολύ!», είχε αποκαλύψει ο ηθοποιός πριν από λίγες ημέρες στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρω1νό».