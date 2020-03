Your Face Sounds Familiar: Ο Λάμπης Λιβιεράτος ήταν ένας απίστευτος Barry White και ο νικητής [vid]

Your Face Sounds Familiar: Oι κριτές χαρακτήρισαν την εμφάνισή του αυτή ως το «απόλυτο».

Your Face Sounds Familiar: Όλοι οι καλλιτέχνες έδωσαν για άλλη μια φορά τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα δυνατό live στο Yours Face Sounds Familiar το βράδυ της Κυριακής. Ένα σόου που τα είχε όλα, ξεχωριστές μεταμφιέσεις συγκίνηση και εκπλήξεις. Ο Λάμπης Λιβιεράτος, ως Barry White ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς που κέρδισε τις περισσότερες ψήφους στο YFSF

Οι μεταμορφώσεις που είδαμε στο χθεσινό YFSF ήταν:

Μαρία Ανδρούτσου – Αλέξια

Στέφανος Μουαγκιέ – Μάκης Δημάκης

Τάνια Μπρεάζου – Christina Aguilera

Κατερίνα Κουκουράκη – Αλίκη Βουγιουκλάκη

Λάμπης Λιβιεράτος – Barry White

Νικόλας Ραπτάκης – Sotis Βολάνης

Ευρυδίκη – Τάνια Τσανακλίδου

Δανάη Λουκάκη – Army of Lovers

Γιώργος Χρανιώτης – Iggy Pop



Ο Λάμπης Λιβιεράτος ερμηνεύοντας την αγαπημένη επιτυχία “You are the first, the last, my everything”, έκλεψε τις εντυπώσεις.