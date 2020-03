Πριγκίπισσα Άννα: Ο σωτήρας της πούλησε το μετάλλιό του για 50.000 λίρες [vid]

Πριγκίπισσα Άννα: Το μετάλλιο που απονεμήθηκε σε έναν απόμαχο πυγμάχο, ο οποίος είχε σώσει την πριγκίπισσα Άννα, την κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ, από απόπειρα απαγωγής της στη δεκαετία του 1970, πουλήθηκε έναντι 50.000 λιρών, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο οίκος δημοπρασιών Dix Noonan Webb. «Στον έβδομο ουρανό» βρίσκεται ο κάτοχος του μεταλλίου, ο Ρόνι Ράσελ, καθώς το ποσό των 50.000 λιρών (58.000 ευρώ) ξεπέρασε τις προσδοκίες του, μιας και η αρχική εκτίμηση ήταν 20.000 λίρες, τονίζει στο Twitter ο οίκος δημοπρασιών.

Στις 20 Μαρτίου 1974, ο 28χρονος τότε Ρόνι Ράσελ βρέθηκε μάρτυρας σε μία απόπειρα απαγωγής ενώ επέστρεφε σπίτι του. Το αυτοκίνητο της πριγκίπισσας Άννας δέχθηκε επίθεση από έναν οπλοφόρο και ο Ράσελ, που αρχικά νόμισε πως επρόκειτο για ένα απλό τροχαίο, όταν αντιλήφθηκε τι εξελισσόταν χρησιμοποίησε τις γροθιές του και εξουδετέρωσε τον επίδοξο απαγωγέα.

