Κάτια Ταραμπανκό- Γιώργος Λάγιος: «Ξέρουμε ότι η σχέση μας έχει μια ημερομηνία λήξης» [vid]

Κάτια Ταραμπανκό- Γιώργος Λάγιος: To ζευγάρι δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη.

Κάτια Ταραμπανκό- Γιώργος Λάγιος: Τη μια εκ των δύο νικητριών του GNTM και τον σύντροφό της φιλοξένησε στο « The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το βράδυ της Τετάρτης. Η Κάτια Ταραμπανκό μίλησε για πρώτη φορά πλάι στον αγαπημένο της για την σχέση τους και έκανε αποκαλύψεις για το πώς γνωρίστηκαν «Η αλήθεια είναι πως στην πρώτη μας γνωριμίας με τον Γιώργο, μου έκανε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες αμέσως κέντρισαν το ενδιαφέρον μου». Με την σειρά του, ο Γιώργος Λάγιος είπε για την πρώτη μέρα γνωριμία τους: «Ήμασταν σε κοινή παρέα στην πρώτη μας γνωριμία, δεν είναι κάτι πολύ ρομαντικό. Δεν γνωριστήκαμε σε κάποιο μέρος όπου θα μπορούσαμε να καταψύξουμε ωάρια ή κάτι τέτοιο. Ναι όταν την γνώρισα η Κάτια ήταν ήδη πολύ αναγνωρίσιμη. Δεν το έβλεπα, όμως, το παιχνίδι και μόλις την γνώρισα, ξεκίνησα να το βλέπω για να ξέρω τι πρέπει να πω. Όταν μιλήσαμε, για μένα, ήταν πάρα πολύ φιλική και πολύ down to earth, δεν ήταν καθόλου σνομπ ή δεν είχε τον αέρα του GNTM».

Ο σύντροφος της Κάτιας Ταραμπάνκο εξομολογήθηκε και το τρολάρισμα που δέχθηκε από τους φίλους του, όταν στο τελευταίο επεισόδιο του GNTM, η ίδια δέχθηκε πρόταση γάμου από τον πρώην σύντροφο της: «Είχα αρχίσει να την γνωρίζω τότε οπότε δεν με πείραξε καθόλου. Το βλέπαμε, όμως, με τους φίλους μου και έφαγα σοβαρό τρολάρισμα όταν έκανε πρόταση γάμου στην Κάτια ο πρώην σύντροφος της. Είχε γέλιο σε εκείνη τη φάση».

«Επειδή προχωρήσαμε γρήγορα με την Κάτια, περάσαμε πολύ χρόνο μαζί και ταιριάξαμε, μέσα σε μερικές μέρες όμως τους έκλεισα τα στόματα» συμπλήρωσε με χαμόγελο ο Γιώργος Λάγιος. «Αυτό που με κέρδισε στην Κάτια είναι ότι συνεννοούμαστε, υπάρχει μια εγκεφαλική σύνδεση. Δεν είναι απλά μια ωραία κοπέλα».«Εμείς δε λέμε ποτέ υπερβολές για τη σχέση μας. Και σε αυτό είμαστε εκπαιδευμένοι. Επειδή η Κάτια θα φύγει στο εξωτερικό, έχουμε κάνει μια συζήτηση από την πρώτη μέρα. Ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα έχει μια ημερομηνία λήξης. Που και αυτό είναι αφροδισιακό. Περάσαμε ωραία όμως. Πολλοί περνάνε καλά μαζί τρεις μήνες και κάθονται μαζί δυο χρόνια που δεν περνάνε καλά. Δεν μπορούν να χωρίσουν. Είναι κάτι που το έχουμε συμφωνήσει. Περνάμε καλά σήμερα. Ό,τι και να γίνει θα χωρίσουμε με καλούς όρους, δε θα είμαστε τσακωμένοι και θα έχουμε την πιο ωραία ανάμνηση», πρόσθεσε ο σύντροφος της Κάτιας.