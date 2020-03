Μέγκι Ντρίο: Εκτός "Ευτυχείτε"- Μπήκε σε καραντίνα λόγω κορονοϊού [vid]

Μέγκι Ντρίο: Η πρώην παίκτρια του GNTM δεν βρισκόταν στο πλατό αλλά εμφανίστηκε σε ζωντανή σύνδεση από το σπίτι της.

Μέγκι Ντρίο: Απανωτές ήταν σήμερα οι αποκαλύψεις για την πρώην παίκτρια του GNTM και νυν πανελίστρια στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Ευτυχείτε». Συγκεκριμένα η Μέγκι Ντρίο που λείπει αρκετές ημέρες από την εκπομπή, ενημέρωσε το πολυπληθές κοινό της να μην ανησυχούν και ότι συμμετείχε την προηγούμενη βδομάδα στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, και εξαιτίας του θέματος του κορονοϊού θα παραμείνει λίγες μέρες εκτός πάνελ για προληπτικούς λόγους. Η Μέγκι Ντρίο όμως έκανε και μαι άλλη αποκάλυψη- βόμβα. Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι μόδας είπε ότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από το My Style Rocks, για να συμμετέχει ως παίκτρια σε αυτό, τη στιγμή που είναι σε συμβόλαιο με το OPEN και ανήκει ακόμα στο πάνελ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου.

«Δέχτηκα χθες ένα τηλεφώνημα από την παραγωγή του My Style Rocks και μου πρότειναν να γίνω παίκτρια, ενώ ξέρουν ότι έχω συμβόλαιο με το Open… Δεν είναι καθόλου τιμητικό να γίνω παίκτρια του My Style Rocks, που για εμένα είναι δεύτερο σαν πρόγραμμα και δεν θα με βοηθούσε καν στην καριέρα μου. Δεν συγκρίνω καν το συμβόλαιο που έχω με το Open με το My Style Rocks. Δεν θα ζητούσα ποτέ από το Open να με αφήσει να πάω στο My Style Rocks. Και να μην υπήρχε το Ευτυχείτε! εγώ δεν πήγαινα σ’ αυτό το πρόγραμμα..» , είπε μεταξύ άλλων.