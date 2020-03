Μπόρις Τζόνσον σύντροφος: Φωτογραφίες από την εγκυμοσύνη της Κάρι Σίμοντς και το δαχτυλίδι με το ζαφείρι 5 καρατίων

Μπόρις Τζόνσον σύντροφος: Λίγες μόλις μέρες μετά την ανακοίνωση ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί και ότι θα παντρευτούν, ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η σύντροφός του Κάρι Σίμοντς έκαναν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση.

Η σύντροφος του Μπόρις Τζόνσον εμφανίστηκε με ένα μακρύ φόρεμα, ωστόσο αυτό που τράβηξε την προσοχή ήταν το μονόπετρο που φορούσε. Σύμφωνα με την Daily Mail, πρόκειται για ένα λευκόχρυσο δαχτυλίδι με ζαφείρι 5 καρατίων το οποίο περιβάλλεται από διαμάντια.

Tomorrow it’s #InternationalWomensDay.



We celebrated earlier this week by hosting a reception at Downing Street. pic.twitter.com/Ew2VrD6PjK