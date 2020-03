YFSF: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μαρίας Μπεκατώρου στο 4ο show [pics & vid]

Το 4ο show του επιτυχημένου Your Face Sounds Familiar συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το κατάλληλο στιλ για να εμφανιστεί.

«Don’t dress to kill, dress to survive» δηλαδή ντύσου για να επιβιώσεις κι όχι για να εντυπωσιάσεις. Αυτός ήταν το quote του Karl Lagerfeld που επέλεξε η Μαρία Μπεκατώρου για να αποκαλύψει την εντυπωσιακή της χθεσινή εμφάνιση στο show της Κυριακής.

Η παρουσιάστρια και ο fashion stylist, Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, εμπιστεύτηκαν για δεύτερη φορά το σχεδιαστικό δίδυμο Mi-Ro. Το στράπλες φόρεμα ήταν μάξι, με layers και glam αισθητική. Η φιλοσοφία του περιελάμβανε τις αποχρώσεις του μαύρου, του κόκκινου και του μοβ. Το πίσω μέρος του φορέματος στόλιζαν υφασμάτινες κορδέλες, στις ίδιες αποχρώσεις. Η Μαρία Μπεκατώρου συνδύασε το φόρεμα της με ένα ζευγάρι πέδιλα Tsakiris Mallas. Την λαμπερή της εμφάνιση ολοκλήρωσαν ένα κολιέ choker σε μοβ απόχρωση Kessaris και δαχτυλίδια σε ultra luxury διάθεση.

Για το μακιγιάζ της η makeup artist, Έλσα Πρωτοψάλτη, προτίμησε να τονίσει το βλέμμα της παρουσιάστριας με έντονες βλεφαρίδες και γήινα smokey μάτια. Το κραγιόν ήταν σε nude αποχρώσεις, κρατώντας την ισορροπία στο makeup της. Τα όμορφα μαλλιά της Μαρίας, δια χειρός Στέφανου Βασιλάκη, ήταν σούπερ glam και ταίριαξαν με το luxury Mi-Ro φόρεμά της. Ο hair stylist της παρουσιάστριας πλαισίωσε το look της με έντονες μπούκλες και χωρίστρα στη μέση.