Ντάνιελ Κρεγκ - GQ: O Tζέιμς Μποντ βγάζει τα ρούχα του και φωτογραφίζεται ημίγυμνος [pics]

Ντάνιελ Κρεγκ - GQ: O πρωταγωνιστής του της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ, Ντάνιελ Κρεγκ είναι το εξώφυλλο Απρίλίου για το περιοδικό GQ.

Ντάνιελ Κρεγκ - GQ: O Ντάνιελ Κρεγκ, έκανε μια ανατρεπτική και αποκαλυπτική φωτογράφιση- ύμνο στον απερχόμενο Τζέιμς Μποντ για το περιοδικού GQ του Απριλίου. Μπορεί η προβολή της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ "No Time To Die" να μεταφέρθηκε τον Νοέμβριο αλλά τουλάχιστον η φωτογράφιση του Βρετανού ηθοποιού αποζημιώνει όλους όσους αδημονούσαν για την πρεμιέρα. Η ταινία που επρόκειτο να προβληθεί στους βρετανικούς κινηματογράφους στα τέλη Μαρτίου και από τον Απρίλιο σε όλον τον κόσμο, θα κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 12 Νοεμβρίου. H συνέντευξη που έδωσε ο Βρετανός ηθοποιός στον Sam Knight έχει τίτλο “Heart of An Assassin: How Daniel Craig Changed James Bond Forever” ενώ η φωτογράφιση έγινε από τον Lachlan Bailey.

Ο Βρετανός ηθοποιός που ερμηνεύει για τελευταία τον διάσημο πράκτορα δηλώνει: «Μετά το Spectre δεν ήθελα να το ξανακάνω. Σκεφτόμουν αν αυτή η δουλειά άξιζε πραγματικά τον κόπο να το περνάω όλο αυτό. Ένιωθα πραγματικά πεσμένος σωματικά. Η προοπτική να γυρίσω και άλλη μία ταινία μού φαινόταν εξωφρενική. Και αυτός είναι ο λόγος που πέρασαν πέντε χρόνια μέχρι να το ξανακάνουμε». «Υπέφερα, ένιωθα ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα» αποκαλύπτει, σχεδόν ανακουφισμένος o Ντάνιελ Κρεγκ.