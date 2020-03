Κορονοϊός - τηλεοπτικά shows: Χωρίς κοινό η πρεμιέρα του «Just the two of us» [vid]

Κορονοϊός - τηλεοπτικά shows: Πολλές είναι οι εκδηλώσεις και τα θεάματα που αναβάλλονται για προληπτικούς λόγους για την εξάπλωση του COVID-19.

Κορονοϊός - τηλεοπτικά shows: H αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα έχει φέρει πολλές αναβολές σε καλλιτεχνικά θεάματα όπως θεατρικές παραστάσεις και μουσικά σχήματα. Τώρα με την απαγόρευση των συναθροίσεων έχουν έρθει τα πάνω κάτω και στα τηλεοπτικά σόου. Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιάννης Πουλόπουλος τα τηλεοπτικά show «YFSF» και «JT2OU», για το επόμενο διάστημα δε θα έχουν κοινό στα πλατό για προληπτικούς λόγους. Ο νικητής του κάθε show θα αναδεικνύεται έπειτα από την ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής. «Ενόψει δύο ιδιαίτερα κρίσιμων μηνών για την εξέλιξη του κύματος της νόσου του κορoνοϊού, ανακοινώνεται η απόφαση του τηλεοπτικού σταθμού OPEN να μην δέχεται πλέον κοινό σε όσες εκπομπές του επέτρεπαν -λόγω κόνσεπτ- την παρουσία πολιτών στα στούντιο. Τόσο το σόου «Just The Two Of Us» που θα κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο 14 Μαρτίου όσο και όλες οι εκπομπές του σταθμού που υποδέχονταν ως κοινό στο στούντιο πολίτες που επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν ζωντανά τα τηλεοπτικά δρώμενα, θα γυρίζονται πλέον παρουσία μόνο των απαραίτητων συντελεστών, με αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής -σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κανάλι Open.



Κάτι ανάλογο θα συμβεί και σε εκπομπές που επίσης έχουν κοινό όπως οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», αλλά και η εκπομπή «Μαζί σου Σαββατοκύριακο».

Να σημειωθεί ότι αναβάλλεται και η θεατρική παράσταση «Από Σμύρνη… Σαλονίκη», αφού από σήμερα έως και τις 24/3 το θέατρο θα παραμείνει κλειστό.

Τέλος, σε ότι αφορά τα νυχτερινά σχήματα, η πρεμιέρα της Πάολα και του Νίκου Κουρκούλη στο TEATRO αναβάλλεται και οι υπεύθυνοι προχώρησαν στην εξής ανακοίνωση:

«H διοίκηση του Teatro, οι καλλιτέχνες και όλο το προσωπικό με την υπευθυνότητα που υπαγορεύουν οι περιστάσεις και με την ευαισθησία που πρέπει να επιδείξουμε όλοι μας έναντι του κινδύνου που διατρέχουν ιδίως ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού από τη διάδοση του κορονοϊού COVID-19, ανακοινώνουμε την απόφασή μας για την αναβολή της πρεμιέρας του καλλιτεχνικού σχήματος Πάολα-Νίκος Κουρκούλης, η οποία είχε προγραμματιστεί προ των εξελίξεων για τη 13η Μαρτίου 2020. Συμμορφούμενοι προς τις υποδείξεις των ιατρών και λοιπών ειδικών λοιμωξιολόγων για αποφυγή συναθροίσεων, το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό επ’ αόριστον και ανάλογα με την εξέλιξη της διάδοσης της νόσου στη χώρα. Ευχόμαστε από καρδιάς την ταχεία ανάρρωση στους ασθενείς, καλή δύναμη στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας και να ξεπερασθεί γρήγορα το πρόβλημα Να προσέχετε όλοι».