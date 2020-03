Όζι Όσμπορν: Παρακολουθεί στη μεγάλη οθόνη τη ζωή του μέσω του βίντεο κλιπ «Ordinary Man» [vid]

Στοχαστικά, παρακολουθεί τη ζωή του ο Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) στο βιντεοκλίπ για το «Ordinary Man», το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο καινούργιο του άλμπουμ και στο οποίο συμμετέχει στο πιάνο και τα φωνητικά ο (Έλτον Τζον) Elton John.

Όζι Όσμπορν: Με έναν ιδιαίτερο παρουσιάστηκε το βιντεοκλίπ για το «Ordinary Man». Πρόκειται για το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο καινούργιο άλμπουμ του 71χρονου Άγγλου τραγουδιστή και στο οποίο συμμετέχει στο πιάνο και τα φωνητικά ο Έλτον Τζον. Το κλιπ, το οποίο σκηνοθέτησε ο Λι Καρ, ανοίγει με τον «Πρίγκιπα του Σκότους» να κάθεται σε μια άδεια αίθουσα κινηματογράφου και τη μηχανή προβολής από ψηλά πίσω να αρχίζει να στέλνει εικόνες στη μεγάλη οθόνη.

Η «ταινία» αρχίζει στο Μπίρμινχαμ της Αγγλίας, την πόλη όπου ο Ozzy συγκρότησε τους Black Sabbath το 1968. «I was unprepared for fame/Then everybody knew my name» αναπολεί, θρηνώντας, ο Ozzy, και ο Elton προσθέτει πινελιές πιάνου στο τραγούδι. Αξίζει να σημειωθεί πως το «Ordinary Man» είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ του Ozzy τα τελευταία 10 χρόνια, μετά το «Scream» του 2010.

Τον προηγούμενο μήνα, σε μία Reddit AMA Session, ο τραγουδιστής είπε ότι δουλεύει ήδη πάνω σε ένα καινούργιο άλμπουμ. «Κάνω άλλο ένα άλμπουμ γιατί ενώ δεν μπορώ να κάνω τουρνέ, μπορώ να κάνω μουσική» είχε πει, αναφερόμενος στα πρόσφατα προβλήματα υγείας του, μεταξύ των οποίων και η διάγνωση για νόσο του Πάρκινσον. «Αυτό που έμαθα από το "Ordinary Man" είναι ότι έκανε τους χυμούς να τρέχουν και πάλι» είχε προσθέσει. «Ο κόσμος λέει ότι γράφουν τα καλύτερα τραγούδια τους όταν είναι δυστυχισμένοι κι εγώ, πέρυσι, ήμουν δυστυχισμένος».