Νίκος Κοκλώνης για Μεσσαροπούλου: «Εμένα ρωτάει που βρήκα τα χρήματα... μη μιλήσω για τα δωρεάν εισιτήρια που μου ζητούσε» [vid]

Νίκος Κοκλώνης για Μεσσαροπούλου: «Μου είχε ζητήσει κάτι και το έκανα. Σήμερα δεν άντεξα…», ήταν η απάντηση του παρουσιαστή στα αρνητικά σχόλια της δημοσιογράφου.

Νίκος Κοκλώνης για Μεσσαροπούλου: Έξαλλος φαίνεται να είναι ο Νίκος Κοκλώνης με την κριτική που του ασκήθηκε από την Τίνα Μεσσαροπούλου. Συγκεκριμένα η τηλεκριτικός λίγο πριν την πρεμιέρα του «Just The Two Of Us», ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή και δήλωσε ότι δεν καταλαβαίνει που ο παρουσιαστής βρίσκει τα χρήματα αλλά και ότι αν και προσπαθεί να αντιγράψει τη Ρούλα Κορομηλά δεν θα τα καταφέρει ποτέ γιατί δεν εξαγοράζονται όλα… σε αυτή τη ζωή. Ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτησή του στα social media αλλά και σε τηλεφωνική επικοινωνία στο “Ευτυχείτε” της Κατερίνας Καινούργιου απάντησε στην κριτική που του έγινε μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

«Είχα αποφασίσει να μην απαντάω στα πικρόχολα σχόλιά σου…. Σε προκαλώ να ρωτήσεις όλους τους Έλληνες παραγωγούς πού βρίσκουν τα χρήματα για τις παραγωγές τους», έγραψε μεταξύ άλλων.



«Καθένας διαλέγει το πόστο του, εγώ επιλέγω να είμαι παραγωγικός και χρήσιμος-έστω κι αν κάνω λάθη, δεν θα μου άρεσε να κάθομαι σε ένα πάνελ να λέω κουτσομπολιά που συγκεντρώνω από εδώ κι από εκεί ή κακίες για να εξυπηρετώ προσωπικά οφέλη. Ζητώ συγγνώμη αν δεν μπορέσω να σου κάνω δώρο το καλοκαιρινό σου ταξιδάκι φέτος όπως συνέβη πριν από έναν χρόνο», ήταν η σπόντα του ποστάροντας και το σχετικό εισιτήριο, είπε ο Νίκος Κοκλώνης στην Κατερίνα Καινούργιου.