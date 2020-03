J2US: Το OPEN πήρε κεφάλι στην τηλεθέαση με το show του Σαββατόβραδου [vid & pic]

J2US: «Εκρηκτική» πρεμιέρα από το show του OPEN TV, έφτασε 20.7% στην τηλεθέαση.

J2US: Η πρεμιέρα του Just The 2 Of Us ήταν άκρως εντυπωσιακή. Με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, 28 celebrities και τέσσερις πολύ σημαντικούς ανθρώπους του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι στη χώρα μας, σάρωσε στην τηλεθέαση του Σαββατόβραδου. Σε μία μέρα που η prime time είναι πολύ σημαντική για όλα τα κανάλια, το Open TV κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις με το στοίχημα του J2US.

Χαρακτηριστικό είναι πως το εν λόγω show κατάφερε να φτάσει μέχρι το 20,7%, αντιμετωπίζοντας στα ίσα τον απόλυτο κυρίαρχο του σαββατόβραδου, εδώ και χρόνια. Δεν είναι άλλος από τον Σπύρο Παπαδόπουλο και το "Στην υγειά μας" που έφτασε και εκείνο στο 20.7%.