Your Face Sounds Familiar: Αυτή είναι η μεγάλη νικήτρια [vid]

Your Face Sounds Familiar: «Η μικρή γοργόνα Άριελ» ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους.

Your Face Sounds Familiar: Ένα εντυπωσιακό θέαμα χάρισε στους τηλεθεατές που έμειναν σπίτι λόγω κορονοϊού, το YFSF, το βράδυ της Κυριακής. Το σόου είχε πρωτότυπες μεταμφιέσεις αλλά και πολλές εκπλήξεις. Η Κατερίνα Κουκουράκη όμως κατάφερε για άλλη μια φορά να κλέψει τις εντυπώσεις, και να αφήσει τους πάντες άφωνους με την εκπληκτική της μεταμφίεση. Η τραγουδίστρια των Vegas μεταμφιέστηκε σε γοργόνα Άριελ, τραγούδησε το «Part of your world» από την ταινία της Disney «Η μικρή γοργόνα» και ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους.

Μάλιστα, κατάφερε να κερδίσει και τον «ιππότη» της, τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος την μετέφερε στον καναπέ αφού η ίδια, λόγω της ουράς, δεν μπορούσε να περπατήσει.

Να θυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη νίκη της Κατερίνας Κουκουράκη αφού είχε πάρει τη πρώτη θέση και ως «Πάολα» σε προηγούμενο επεισόδιο του σόου.

Οι μεταμορφώσεις που απολαύσαμε χθες ήταν οι εξής:

·ΛΑΜΠΗΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ – ELVIS PRESLEY

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ & ΤΑΝΙΑ ΜΠΡΕΑΖΟΥ – SHAWN MENDES & CAMILA CABEL

ΔΑΝΑΗ ΛΟΥΚΑΚΗ – ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ – HOZIER

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ – ARIEL

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ – JOE COCKER

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΑΓΚΙΕ – PIKOTARO – PPAP

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ – ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΝΕΛΗ

ΕΥΡΥΔΙΚΗ – JAQUES BREL