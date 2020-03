Κορονοϊός κόσμος: Οι διάσημοι που βρέθηκαν θετικοί στον ιό

Κορονοϊός κόσμος: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε την... αρχή και στην συνέχεια ακολούθησαν και οι υπόλοιποι διάσημοι. Το flash.gr σας παρουσιάζει τις διασημότητες που ανακοίνωσαν πως βρέθηκαν θετικοί στον ιό που έχει εξελιχθεί σε πανδημία. Τελευταίο κρούσμα διάσημου, αυτό του Ίντρις Έλμπα το απόγευμα της Δευτέρας.

Στις 10 Μαρτίου, λοιπόν, έκανε την αρχή ο Βαγγέλης Μαρινάκης και μια μέρα μετά δημοσοιοπήσε πως βρέθηκε θετική και η Χριστίνα Μπόμπα. Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης βρέθηκε θετικός και ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οποίος λίγες μέρες νωρίτερα είχε κάνει το σχετικό τεστ, όπου ήταν αρνητικό.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Τα ξημερώματα της προπερασμένης Πέμπτης, Tom Hanks και Rita Wilson δημοσιοποίησαν με μια ανάρτησή τους στα Instagram accounts τους πως έχουν προσβληθεί από κορονοϊό και μπαίνουν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες έως ότου υποχωρήσουν τα συμπτώματα, και αναρρώσουν.

Το βράδυ του Σαββάτου η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε πως αν και ήταν ασυμπτωματική έκανε το τεστ καθώς βρέθηκε στο ευρύτερο περιβάλλον της επιβεβαιωμένο κρούσμα και βγήκε θετική. Το απόγευμα της Κυριακής, έγινε γνωστό πως ο κορονοϊός «χτύπησε» και τον τραγουδιστή Θοδωρή Φέρρη ο οποίος επίσης με ένα post στο Instagram ανακοίνωσε πως προσβλήθηκε από τον ιό.

Στον χώρο της πολιτικής, θετική στον COVID-19 βρέθηκε η υπουργός Ισότητας της Ισπανίας και σύζυγος του Πάμπλο Ιγκλέσιας, Ιρένε Μοντέρο. Στη Γαλλία θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο υπουργός Πολιτισμού, Φρανκ Ριστέρ. Στην πολιτική σκηνή της χώρας μας θετικός βρέθηκε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και γιατρός Χρήστος Κέλλας, ενώ και η σύζυγος του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα βρέθηκε θετική στην ασθένεια και ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών.

Τελευταίο κρούσμα αυτό του Ίντρις Έλμπα, ο οποίος το ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής του δικτύωσης. Δείτε την σχετική ανάρτηση:

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ