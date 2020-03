Κορονοϊός: Η Κάρλα Μπρούνι προκαλεί με ατυχή σχόλια για τον κορονοϊό [vid]

Σε ένα βίντεο η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, Carla Bruni κοροϊδεύει τον κορονοϊό βήχοντας και δηλώνοντας: «Ανήκουμε στην παλιότερη γενιά, δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν είμαστε φεμινίστριες, δεν φοβόμαστε τον κορονοϊό» και συνεχίζει φιλώντας επιδεικτικά κάποιον γνωστό της. Το βίντεο καταγράφηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Παρισιού. Λίγες εβδομάδες αργότερα η Γαλλία βιώνει τις συνέπειες της πανδημίας, με ένα γενικό lockdown στο οποίο οι άνθρωποι επιτρέπεται να βγουν από τα σπίτια τους μόνο με ειδική άδεια.

Η τοποθέτησή της, ανεύθυνη και ατυχής δεν εξόργισε μόνο τους Γάλλους αλλά και τους Ιταλούς, η χώρα καταγωγής της Carla Bruni είναι η Ιταλία, που μετρά τα περισσότερα θύματα του κορονοϊού στην Ευρώπη. Τα σχόλια στο Twitter ήταν πολλά και διόλου επιεική.

La signora #Sarkozy si prende gioco dei 60 mln di italiani chiusi in casa, delle vittime e di chi è in prima linea a fronteggiare l'emergenza. Un'ironia di cattivo gusto che non fa ridere nessuno. Chieda scusa, piuttosto. #CarlaBruni pic.twitter.com/aHUhXPYFpT



«Η κυρία Sarkozy κοροϊδεύει 60 εκατομμύρια Ιταλούς κλειδωμένους στα σπίτια τους, τα θύματα και όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προσπαθώντας να διαχειριστούν αυτή την έκτακτη κατάσταση. Μια κακή ειρωνεία που δεν κάνει κανέναν να γελάσει. Καλύτερα να ζητήσει συγγνώμη», έγραψε κάποιος άλλος.

No wonder Carla Bruni says she’s not a feminist - she never needed to struggle like normal women. #CarlaBruni #Feminism #traitor //t.co/tyBhHXFMrU