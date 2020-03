Κορονοϊός «Μένουμε Σπίτι»: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Κρίς Μάρτιν με διαδικτυακές συναυλίες κατά του κορονοϊού [vid]

Κορονοϊός «Μένουμε Σπίτι»: Σταρ της μουσικής σκηνής πιστοί στο κίνημα για τη μη διάδοση του κορονοϊού.

Κορονοϊός «Μένουμε Σπίτι»: Πολλοί καλλιτέχνες συμβάλλουν με αυτό που ξέρει ο καθένας να κάνει καλύτερα, ώστε όλοι όσοι είναι πιστοί στο «Μένουμε σπίτι», κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, να περνάνε καλά και να διασκεδάζουν. Έτσι μεγάλοι σταρς κατέφυγαν ο καθένας στην αγαπημένη τους διαδικτυακή πλατφόρμα για να παίξουν μουσική.

Ο frontman των Coldplay, Chris Martin έπαιξε μουσική στο πιάνο και στην κιθάρα, μίλησε με θαυμαστές του και όλα αυτά υπό τη σκέπη του hashtag #TogetherAtHome, μιας πρωτοβουλίας για την αλληλεγγύη την περίοδο της έξαρσης του κορονοϊού. Ο Martin είχε επίσης την ιδέα να ακολουθεί διαφορετικός μουσικός κάθε μέρα, κι έτσι έδωσε τη σκυτάλη στον John Legend.

Social distancing is important, but that doesn't mean it has to be boring. I did a little at-home performance to help lift your spirits. @Miguel, @CharliePuth - you want next? Learn more about how you can take action to help slow the spread of coronavirus with our partners at @WHO and @GlblCtzn globalcitizen.org/coronavirus #TogetherAtHome

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John Legend (@johnlegend) στις 17 Μάρ, 2020 στις 9:48 μμ PDT

Ο Legend δεν άφησε τη σκυτάλη να πέσει κάτω: ανταποκρίθηκε με μια περφόρμανς 53 λεπτών στο Instagram (κάπου στη μέση, ήλθαν δίπλα του η σύζυγός του, η Chrissy Teigen και η κορούλα τους, Luna). Και αυτός δέχθηκε παραγγελίες, καθώς και μία από τη Luna (το «A Tale as Old as Time» από την ταινία του 1991 «Beauty and the Beast»). Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε ένα live καραόκε πάρτι 90 λεπτών, που συγκέντρωσε δεκάδες θαυμαστές του online. Ενώ ένα σύντομο Live έκανε και η Christine and the Queens και έκλεισε προσκαλώντας όλους να έρχονται στα καθημερινά stream της.