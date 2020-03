Κορονοϊός Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Μένουμε σπίτι... Σε παρακολουθώ!»

Κορονοϊός Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δημιούργησε ένα μικρό βιντεάκι, παροτρύνοντας τους ανθρώπους να παραμείνουν στο σπίτι εν μέσω της επιδημίας του κορονοϊού. «Πρέπει όλοι να μείνουμε σπίτι, πρέπει να σταματήσουμε την εξάπλωση αυτού του ιού και μπορούμε να το κάνουμε μόνο μαζί, όχι μόνο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να προστατέψουμε τους άλλους και όλους τους ηλικιωμένους που αγαπάμε. Σας παρακαλώ»

Ο 76χρονος ολοκληρώνει το σύντομο βίντεο με μία φράση που έλεγε ο Τζακ Μπερνς που ενσάρκωσε στην ταινία «Meet the Parents» το 2000: «Σε παρακολουθώ». Ο Ντε Νίρο είναι ένας από τους διάσημους του κόσμου που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να παραμείνουν στο σπίτι καθώς η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζεται.

"We really have to all stay home."



