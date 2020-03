Μέγκαν Μαρκλ: Είναι και επίσημα η φωνή της Disney [vid]

Μέγκαν Μαρκλ: Ανακοινώθηκε και επίσημα η συνεργασία της Μέγκαν Μαρκλ με την Disney, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν όλο αυτό τον καιρό. Όπως έγινε γνωστό και μέσα από το Twitter του Disneynature και του Disney+, αλλά και το επίσημο τρέιλερ της Disney, η Μαρκλ θα είναι η αφηγήτρια σε μια ταινία της Disney που καταγράφει το ταξίδι μιας οικογένειας ελεφάντων στην έρημο Καλαχάρι.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στο Disney+ στις 3 Απριλίου και όπως έγινε γνωστό, η αμοιβή της Μέγκαν Μαρκλ θα δοθεί για τις ανάγκες του οργανισμού άγριας ζωής Elephants Without Borders.Το γεγονός γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία παραγωγής, η οποία έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter. Από αυτή τη συνεργασία πρόκειται να δοθούν χρήματα στην φιλανθρωπική οργάνωση «Ελέφαντες Χωρίς Σύνορα».

