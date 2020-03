Κορονοϊος Συναυλία: "Living Room Concert for America" ζωντανά με επικεφαλής τον Elton John [pics]

Κορονοϊος Συναυλία: Ο Έλτον Τζον διοργανώνει μία συναυλία με καλλιτέχνες διεθνούς φήμης μόνο που ο κάθε μουσικός θα βρίσκεται στο καθιστικό του και οι θεατές στα σπίτια τους. Η συναυλία θα προβληθεί απόψε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX στις 9 το βράδυ, τοπική ώρα και τα έσοδα θα δοθούν για την ενίσχυση του αγώνα κατά του νέου κορονοϊού. Η συναυλία έχει τίτλο "Living Room Concert for America", θα μεταδοθεί από το iHeartRadio και οικοδεσπότης θα είναι ο Έλτον Τζον που θα συντονίζει από το σαλόνι του.

Μερικά ονόματα που θα συμμετέχουν είναι: Μπίλι Άιλις, Μαράια Κάρεϊ, Αλίσια Κιζ, Τιμ ΜακΓκράου, Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ και Backstreet Boys. Όλοι οι καλλιτέχνες κλήθηκαν να βιντεοσκοπήσουν με το κινητό τους ή με κάμερα και μικρόφωνο το τραγούδι τους μέσα στο σπίτι τους και να το στείλουν στους διοργανωτές. Η συναυλία θα μεταδοθεί την ώρα που ήταν προγραμματισμένα να μεταδοθούν τα μουσικά βραβεία iHeartRadio, τα οποία αναβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας.

JUST ANNOUNCED! @samsmith , Dave Grohl, @HERMusicx , & @Camila_Cabello will be joining our incredible lineup for the iHeartRadio Living Room Concert For America. In addition, we'll be raising money for @FeedingAmerica & @1strcf . Watch this Sunday on @FOXTV ! ❤️ #iHeartConcertOnFOX pic.twitter.com/EWzbbBYtKZ





Η συναυλία θα μεταδοθεί μέσω της εφαρμογής iHeartRadio και του ραδιοφωνικού σταθμού iHeartMedia που εκπέμπει σε όλες τις ΗΠΑ, καθώς και από τους τοπικούς αμερικανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς Q102, 102.9 MGK, 93.3 WMMR, 95.7 BEN FM και RADIO 104.5. Το "Concert Living Room" θα αποτίσει φόρο τιμής στους επαγγελματίες υγείας και σ’ αυτούς που πρώτοι ανταποκρίθηκαν στον αγώνα κατά της εξάπλωσης του ιού. Επίσης, θα ενθαρρύνει τους θεατές να υποστηρίξουν την μη κερδοσκοπική οργάνωση Feeding America και το First Responders Children's Foundation.

Σε tweet του, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ χαιρέτισε την πρωτοβουλία:

I’m really looking forward to tomorrow’s performance by the great @eltonofficial in solidarity with #COVID19. Thanks as well to @RyanSeacrest for supporting @WHO & reminding everyone of the steps they can take to stay safe from the #coronavirus. //t.co/Zd3laLSI5i