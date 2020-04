Bill Withers: Πέθανε o ερμηνευτής του «Ain't No Sunshine»

Bill Withers: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο θρύλος της σόουλ μουσική.

Bill Withers: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο θρύλος της σόουλ μουσικής. Πρόκειται για τον τραγουδίστη κομματιών όπως του «Ain't No Sunshine» και «Lean On Me». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειά τους, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λος Άντζελες. Ήταν ένας «μοναχικός άνθρωπος, που ήλπιζε να ενώσει όλο τον κόσμο και μιλούσε με ειλικρίνεια στους ανθρώπους και τους ένωνε».

Έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στη δεκαετία του 70, μεταξύ των οποίων το «Just The Two Of Us», «Lovely Day» και το «Use Me». Ήταν γνωστός για βελούδινη βαρύτονη φωνή του και έγραψε ιστορία στον χώρο της σόουλ. Σταμάτησε να ηχογραφεί το 1985, ωστόσο, τα τραγούδια του παραμένουν θρυλικά και έχουν επηρεάσει μεγάλους καλλιτέχνες.