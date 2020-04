Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Η σειρά «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» θεωρείται ως η μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της μικρής και της μεγάλης οθόνης και είναι must to seen κάθε Πάσχα. Φέτος η αγαπημένη σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι θα προβαλλεται στις οθόνες μας από την Μεγάλη Τετάρτη από τον Αντέννα. Υπάρχουν όμως κάποιες λεπτομέρειες για το διαχρονικό τηλεοπτικό αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι,που είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό.

Οι σκηνοθέτες εκείνη την εποχή το 1975, που ξεκίνησαν τα γυρίσματα, δούλευαν τις σκηνές «ζωντανά» με ηθοποιούς και κομπάρσους να δοκιμάζονται όλοι μαζί μπροστά από την κάμερα σε πραγματικό χρόνο, αφού δεν υπήρχαν κομπιούτερ οπότε η ηλεκτρονική επεξεργασία και τα ειδικά εφέ ήταν στην ουσία ανύπαρκτα.

Για το απίστευτα δυνατό βλέμμα του ηθοποιού, Ρόμπερτ Πάουελ που υποδύεται τον Χριστό στην εμβληματική ταινία «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ο υποψήφιος για τον ρόλο του Ιησού δεν έπρεπε με τίποτα να ανοιγοκλείνει τα μάτια του, προκειμένου με κάποιον τρόπο, φυσικό, να υποδηλώνεται η θεία καταγωγή του. Μάλιστα, είναι γνωστό το εξαντλητικό casting στο οποίο είχε προχωρήσει πριν από περίπου 45 χρόνια ο Φράνκο Τζεφιρέλι προκειμένου να βρει στους υποψήφιους για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τα μάτια που αναζητούσε.

Και τα βρήκε: στο πρόσωπο του Λορέντζο Μονέ την ανήλικη εκδοχή του Ιησού και στα μάτια του Πάουελ το πιο αντιπροσωπευτικό βλέμμα του Θεανθρώπου.Το σκηνοθετικό τρικ που σκέφτηκε ο Τζεφιρέλι για τον Ρόμπερτ Πάουελ, ο οποίος σημειωτέον αρχικά είχε δοκιμαστεί για το ρόλο του Ιούδα Ισκαριώτη, ήταν το… μακιγιάζ του.

Συγκεκριμένα, αποτελούνταν από μια λεπτή γραμμή σκούρου μπλε eyeliner στο πάνω βλέφαρο, και μια λεπτή γραμμή λευκού στο κάτω.

Έτσι, το βλέμμα του αποκτούσε βάθος και … υπεράνθρωπα χαρακτηριστικά, ενώ με αυτόν τον τρόπο τονιζόταν το διάφανο μπλε των ματιών του Πάουελ. Βεβαίως ο ηθοποιός πέρασε ατελείωτες ώρες εξάσκησης ώστε να μπορεί να κρατάει τα μάτια του ανοιχτά για όσο τον δυνατόν περισσότερη ώρα.

Είναι ενδεικτικό ότι σε ολόκληρη τη σειρά ο Πάουελ που ενσάρκωσε τον Χριστό εμφανίζεται να ανοιγοκλείνει μόνο μία φορά τα μάτια, ενώ άλλες δύο συμβαίνει στο αγόρι που τον υποδύεται.