La Casa de Papel Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μια extreme αλλαγή επιχείρησε να κάνει στα μαλλιά της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η κριτής του GNTM μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται να έχει κόψει κατά πολύ το άλλοτε μακρύ μαλλί της.

Μάλιστα δεν κουρεύτηκε λίγο, αλλά έκοψε το μαλλί της αρκετά με αποτέλεσμα να θυμίζει την Tokyo από το La Casa De Papel, και τους followers της να σπεύδουν να παρομοιάσουν το μοντέλο με τον χαρακτήρα της ηθοποιού από την πετυχημένη ισπανική σειρά.

Το γνωστό μοντέλο που περνάει την καραντίνα με τον Snik βλέποντας ταινίες στο Netflix ανέβασε τη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό με το εξής κείμενο:

“I see spring blooming from my window but can’t go out.. not yet #wecandothis” Βλέπω την άνοιξη να ανθίζει από το παράθυρό μου, αλλά δεν μπορώ να βγω έξω.. όχι ακόμη. #ΜπορούμεΝαΤαΚαταφέρουμε).

To Instagram πήρε «φωτιά», και οι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν την τρομερή ομοιότητα με την Τόκιο από τη σειρά “La Casa de Papel”.