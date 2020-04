Rolling Stones κορονοϊός: Εν μέσω καραντίνας, το θρυλικό συγκρότημα Rolling Stones κυκλοφόρησαν ολοκαίνουριο τραγούδι, το «Living in a Ghost Town». Το εν λόγω κομμάτι είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχουν εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον πλανήτη ώστε να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19, ενώ το βίντεο που το συνοδεύει δείχνει τις άλλοτε πολύβουες πόλεις του κόσμου, όπως το Λος Άντζελες, το Λονδίνο, το Όσλο, το Κιότο, κ.ά., έρημες από κόσμο να μοιάζουν με πόλεις-φαντάσματα.

Το συγκρότημα ξεκίνησε να ηχογραφεί το τραγούδι στο Λος Άντζελες το 2019. Ωστόσο, όταν άρχισαν να εφαρμόζονται τα πρώτα περιοριστικά μέτρα εναντίον του κορονοϊου, οι Stones έκαναν ορισμένες τροποποιήσεις προσαρμόζοντας ανάλογα τους στίχους.

